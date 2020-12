Gelsenkirchen: Bußgelder wegen erheblicher Fahrzeugmängel

Auf ein mit 600 Kilo überladenes Gespann und einen Tuning-Fan in Socken und mit lebensgefährlichen Spoilern stieß die Gelsenkirchener Polizei bei Verkehrskontrollen am Montag, 7. Dezember.

Unwissen, Ignoranz - bei Verkehrskontrollen haben Gelsenkirchener Polizisten oft schon ebenso Skurriles wie Gefährliches entdeckt. Am Montag, 7. Dezember, war es ein Tuning-Freund in Socken, der mit einem illegalen Spoilerwerk fast blind unterwegs war. Und ein marodes Gespann, das um 600 Kilogramm überladen war. Die Kupplung war so marode, dass sie nach dem Wiegen abriss.

Am Montag stoppten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes um neun Uhr einen Kleinlaster. Der Sand auf dem Anhänger war lediglich durch ein grobmaschiges Netz gesichert. Beim Wiegen stellte sich zudem heraus, dass die maximal zulässige Anhängelast von 2000 Kilogramm um über 30 Prozent überschritten wurde, also um mehr als 600 Kilogramm. Den 49-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld. Im Anschluss an den Wiegevorgang riss die nicht eingetragene Anhängerkupplung des Fahrzeuges ab. Weiterfahrt verboten.

Rechter Seitenspiegel durch Anbauten komplett verdeckt

Auch für einen 22-jährigen Fahrer eines Sattelzuges endete die Fahrt vorläufig. Am Fahrzeug des Mannes aus Baden-Württemberg waren diverse Spoiler und Windabweiser verbaut, für die keine Betriebserlaubnis bestand. Die freie Sicht nach vorne war erheblich eingeschränkt, der rechte Seitenspiegel komplett verdeckt. Das Fahrzeug lenkte der Mann zudem nur in Socken und aus einem tiefergelegten Fahrersitz heraus - für den Umbau fehlte das Gutachten.

Ein Sachverständiger bestätigte die Mängel, sodass die Spoiler abgebaut und der Fahrersitz durch eine Fachwerkstatt wieder in die ursprüngliche Position gebracht wurden. Neben einem Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit muss der Fahrer mit Punkten im Flensburger Register rechnen. Auch den Halter des Fahrzeuges erwarten Bußgelder aufgrund der festgestellten Mängel am Fahrzeug.