Mit mobilen Teststationen bietet das Bochumer Unternehmen Medican auch in Gelsenkirchen Corona-Tests an. Ein Bus der Flotte steht beispielsweise auf dem Neumarkt in der Gelsenkirchener Innenstadt. Hergerichtet, umgebaut und neu foliert werden die Busse im Gewerbegebiet Dördelmannshof im Stadtteil Ückendorf, nahe zur Stadtgrenze Bochum-Wattenscheid.