Gelsenkirchen: Busfahrer bespuckt und geschlagen

Gelsenkirchen-Buer. Ein Schläger hat einen Busfahrer attackiert. Danach ergriff der Mann mit seiner Begleiterin die Flucht. Auslöser: die erbetene Ticketkontrolle.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen Schläger, der am Montag, 28. Februar, einen Busfahrer attackiert hat.

Spuckattacke und Schläge für Gelsenkirchener Busfahrer nach Aufforderung, Ticket vorzuzeigen

An der Haltestelle „Buer Rathaus/Kunstmuseum“ an der Goldbergstraße stieg der gesuchte Mann am Montag um 22.40 Uhr in Begleitung einer Frau in den Bus der Linie 396 zu. Der 48 Jahre alte Busfahrer forderte den Mann auf, ihm seinen Fahrschein vorzuzeigen. Daraufhin beleidigte und bespuckte der Unbekannte den Busfahrer, der die Polizei alarmierte und aus seinem Fahrzeug ausstieg. Der Mann folgte ihm und schlug auf ihn ein, danach flüchtete der Schläger mit seiner Begleiterin.

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat schwarze Haare sowie einen Schnurrbart und trug zur Tatzeit eine rote Kappe und eine schwarze Weste. Seine Begleiterin ist circa 1,65 Meter groß, hat blonde Haare und trug eine weiß-graue Jacke.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

