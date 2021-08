Gelsenkirchen: Bundespolizisten nehmen Kabeldieb fest

Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Dienstag, 3. Juli, einen Kabeldieb festgenommen (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Altstadt. Ungewöhnliches Gepäck hat die Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof misstrauisch gemacht. Folge: Festnahme eines Kabeldiebes.

Ungewöhnliches „Reisegepäck“ hat am Dienstag, 3. Juli, die Aufmerksamkeit von Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf sich gezogen. Das Misstrauen der Beamten war berechtigt. Die Einsatzkräfte sind auf einen Kabeldieb gestoßen.

Wiederholungstäter: 30 Kilogramm Kabel von einer Baustelle in Gelsenkirchen gestohlen

Gegen 10.30 Uhr hielten Einsatzkräfte am Dienstag im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen 31-Jährigen mit ausladendem Gepäck an. Der Gelsenkirchener trug ein circa 30 Kilogramm schweres Kabel mit sich. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstählen aufgefallen war.

Auf Nachfrage erklärte der junge Mann, dass er das Kabel von einer nahe gelegenen Baustelle habe. Weitere Ermittlungen mit Einsatzkräften der Polizei Gelsenkirchen ergaben, dass sich der Mann mutmaßlich unbefugt Zutritt dem Gebäude verschafft hatte, von wo er das Kabel gestohlen hatte.

Der Mann wurde festgenommen und der zuständigen Polizei in Gelsenkirchen übergeben. Der Kabeldieb muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

