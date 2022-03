Gelsenkirchen: Bundespolizei findet Messer und Polenböller

Spezialisierte Entschärfer der Bundespolizei mussten nach einer Personenkontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Dienstag, 1. März, hinzugezogen werden. Beamte hatten bei einem 18-Jährigen zwei verbotene Messer und zudem noch sogenannte „Polenböller“ mit hoher Sprengkraft gefunden.

Gelsenkirchen. Ein 18-Jähriger ist bei einer Kontrolle im Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit Messern und „Polenböller“ aufgeflogen. Folge: ein Strafverfahren.

Gelsenkirchener Bundespolizisten finden zwei Einhandmesser und zwei Polenböller

Die Bundespolizei wurde am Dienstag gegen 18 Uhr von einem Zugbegleiter eines einfahrenden ICE alarmiert, nachdem er einen Reisenden mit einem sichtbaren Messer in der Hosentasche gesehen hatte. Beamte fingen den 18-Jährigen dann am Bahnsteig ab.

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes aus Bernkastel-Kues stellten die Einsatzkräfte die zwei Einhandmesser sicher. Zudem fanden sie zwei Feuerwerkskörper auf, die in Deutschland verboten sind und eine starke Explosionswirkung entwickeln.

Hinzugezogene Spezialkräfte nahmen sich der Böller an und vernichteten diese. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

