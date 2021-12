Gelsenkirchen: Bundespolizei entdeckt Drogen bei Mann

Bundespolizisten haben am Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Montag, 20. Dezember, einen jungen Mann erwischt, der Drogen dabei hatte. Ein Strafverfahren ist die Folge.

Den Bundespolizisten in der Altstadt war der 24-Jährige am Montag gegen 3 Uhr bei der Videoüberwachung des Hauptbahnhofes aufgefallen. Beamte hielten den Mann auf dem Bahnsteig daraufhin an. Während der Kontrolle wirkte der Gelsenkirchener leicht alkoholisiert und augenscheinlich auch unter Einfluss von Drogen.

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Einsatzkräfte jeweils eine geringe Menge an pflanzlichen und synthetischen Drogen. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der 24-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Da er augenscheinlich verkehrstüchtig war, durfte er seinen Weg fortsetzen.

