Gelsenkirchen: Bundesbeamte nehmen ertappte Diebin fest

Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls erwartet eine Frau, die Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof festnahmen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Missglückter Beutezug in Gelsenkirchen: Der Diebstahl eines Smartphones wurde bemerkt, Angehörige und Bahnmitarbeiter setzen Flüchtende fest.

Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls erwartet eine Frau, die Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof festnahmen.

Festnahme in Gelsenkirchen: Polizeibekannte Diebin schlägt und bespuckt Opfer

Die polizeilich schon öfter in Erscheinung getretene 45-Jährige hatte am Montag, 12. Juni, gegen 19.30 Uhr einer 62-jährigen Bahnfahrerin im RE 3 das Handy gestohlen. Die Frau war zusammen mit ihrer Familie im Oberhausener Hauptbahnhof in den Zug gestiegen. Beim Einstieg soll die später Festgenommene das Smartphone aus ihrem Rucksack gestohlen haben.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die 62-Jährige bemerkte den unerlaubten Zugriff und entriss der mutmaßlichen Diebin das Handy wieder. Diese schlug und spuckte nach der Frau und nahm Reißaus. Doch Bahnmitarbeiter und Angehörige (33/19) der Bestohlenen eilten der Flüchtenden nach und setzten sie fest, bis die Bundespolizei zur Stelle war.

Die Beamten sicherten die Videoaufzeichnungen aus dem Zug, sowie aus dem Oberhausener Hauptbahnhof.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen