Gelsenkirchen: Buerscher Immobilientag fällt erneut aus

Schöner Wohnen am Buerschen Waldbogen: Das Neubau-Gebiet an der Westerholter Straße gilt als besonders attraktiv. Dass Gelsenkirchens Immobilienmarkt auch darüber hinaus durchaus attraktive Projekte vorzuweisen hat, wäre Bestandteil des Buerschen Immobilientags gewesen – der nun 2023 erneut ausfällt.

Gelsenkirchen-Buer. Die Institution auf dem Gelsenkirchener Immobilienmarkt ist abgesagt. Das ist der Grund. Und so soll es unter Stadt-Schirmherrschaft weitergehen.

Er ist eine Institution nicht nur im Stadtnorden – der Buersche Immobilientag. Vor 14 Jahren von neun Akteuren in der Markthalle ins Leben gerufen, auch um das damalige Neubau-Vorhaben am Schlesischen Ring vorzustellen, entwickelte sich die Veranstaltung zu einem Erfolgsformat, das in guten Jahren mehr als 1000 Interessierte anlockte. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause sollte es nun eigentlich am 7. Mai wieder stattfinden. Doch jetzt fällt der Immobilientag erneut aus.

Am mangelnden Angebot auf dem heimischen Immobilienmarkt liegt’s nicht, dass Liane Bottermann und Charly Rinne als Ausrichter und Organisatoren diese Traditionsveranstaltung absagen. Ob Wohn- oder Gewerbeobjekte zum Kaufen oder Mieten, zur Selbstnutzung oder als Geldanlage: Es gebe genügend Auswahl – und auch Interessenten, so das Duo. Auch an städtischer Unterstützung mangelt es nicht: Wirtschaftsförderer Simon Nowack hatte bereits als Schirmherr zugesagt.

Ausrichter in Gelsenkirchen-Buer nennen genehmigungsrechtliche Hürden als Grund

„Hintergrund sind genehmigungsrechtliche und zeitliche Probleme bei der Vorbereitung des Termins“, begründet Liane Bottermann die Absage.

Geplant war es eigentlich, den Immobilientag wieder bei BMW Ahag an der Kurt-Schumacher-Straße stattfinden zu lassen. Dort hatten die Organisatoren eine neue Heimat gefunden, nachdem die Markthalle geschlossen worden war. 2023 wollte man dort erstmals weitere Räumlichkeiten nutzen, für die allerdings eine (neue) temporäre Nutzungsänderung beantragt werden muss. „Und das ist in der Kürze der Zeit leider nicht möglich“, bedauert Liane Bottermann.

34 Ausstellerinnen und Aussteller hatten bereits zugesagt, darunter Makler, Immobilien-Abteilungen von Banken und Sparkasse sowie verschiedene Firmen, die Themen wie Heizen, Einrichten, Gartengestaltung und Gebäudesanierungen abdecken. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: 2024 soll der Buersche Immobilientag unbedingt wieder stattfinden, versprechen die Organisatoren.

