Gelsenkirchen-Buer: Warum diese Toilette so verdreckt ist

Kein schöner Anblick: Die öffentliche Toilette an der Domplatte in Gelsenkirchen-Buer.

Gelsenkirchen-Buer. Keinen schönen Anblick bietet eine öffentliche Toilette an der Domplatte in Gelsenkirchen-Buer. Doch damit soll es demnächst vorbei sein.

Wer diese Tür Anfang der Woche öffnete, dem verschlug es im wahrsten Sinne des Wortes den Atem: Hinter dieser Toilettentür wartete das Grauen. Der Boden ist übersät mit Papier und Dreck, die Schüssel verschmutzt, der Abfalleimer voll – dazu ein übler Geruch. Die Not muss schon sehr groß sein, um diese Toilette zu benutzen.

Die öffentliche Toilette, um die es geht, befindet sich am Rande der Domplatte in Gelsenkirchen-Buer, auf der Rückseite des Gebäudes, in dem sich unter anderem das L.O.N. Deli und die Dom-Apotheke befinden. Anders als die meisten anderen öffentlichen Toiletten in der buerschen City wird diese nicht von der Stadt betrieben, sondern von einer Eigentümergemeinschaft unter dem Schirm der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Domplatte.

Obdachlose übernachten in der Toilette in Gelsenkirchen-Buer

Die Toilette befindet sich an der Rückseite des Gebäudes, in dem sich unter anderem das L.O.N. Deli befindet. Foto: Matthias Heselmann

Genau gesagt sind es zwei Toiletten: Ein Behinderten-WC, das nur mit einem speziellen Schlüssel zugänglich ist, sowie eine Unisex-Toilette, deren Tür eigentlich mit einem Münzschloss gesichert ist, erst mit dem Einwurf einer 50-Cent-Münze öffnet sich die Tür. Theoretisch. Zurzeit kann aber jeder kostenlos hinein: Das Schloss ist aufgebrochen – nicht zum ersten Mal, wie ISG-Sprecher Siegbert Panteleit beklagt.

„Die Tür wurde schon zum wiederholten Male aufgebrochen“, berichtet er. Vor allem in der kalten Jahreszeit würde die Toilette von Obdachlosen als Übernachtungsmöglichkeit genutzt. Das Reinigungspersonal, das eigentlich einmal in der Woche für Ordnung sorgen sollte, käme da kaum hinterher. „Das reicht nicht aus“, sagt Panteleit.

Neue Tür soll nicht mehr so leicht aufzubrechen sein

Seit gut zehn Jahren gibt es die Toilette dort: Die Intention damals war, die Domplatte aufzuwerten, den Kirchplatz als „Ort zum Wohlfühlen“ zu beleben. Bereits ein Jahr zuvor war eine weitere öffentliche Toilette im Umfeld der St. Urbanus-Kirche entstanden, diese wird allerdings nur bei Veranstaltungen genutzt.

„Wir müssen das Konzept überdenken“, sagt Panteleit. „Gerade vor dem Hintergrund, dass durch die Gastronomie so etwas wie ein ,Urbanus-Kiez’ entstanden ist, müssen wir es schaffen, dass Menschen gern dorthin kommen.“ Dazu zähle natürlich auch die Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Toiletten.

Panteleit kündigte an, die Toilette mit einer neuen Türanlage auszustatten, die nicht mehr so einfach aufzubrechen sei. Dann würde die Toilette grundgereinigt und repariert werden – „in Zukunft wird der Raum dann auch mindestens zwei Mal in der Woche gereinigt.“

