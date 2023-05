Gelsenkirchen-Buer: Vinckestraße ist wieder befahrbar

Weil sich von der Brücke über die Vinckestraße in Gelsenkirchen-Buer Teile gelöst hatten, musste die Straße am Sonntag gesperrt werden.

Gelsenkirchen-Buer. Wegen Schäden an einer Brücke musste die Gelsenkirchener Vinckestraße zunächst gesperrt werden. Jetzt weiß man, was genau passiert ist.

Die Sperrung der Vinckestraße ist aufgehoben: Seit dem späten Montagvormittag kann die Straße wieder in beide Richtungen befahren werden. Die Schäden an der Fußgängerbrücke erwiesen sich nach eingehender Untersuchung nicht als gravierend.

Am Sonntagnachmittag hatten Autofahrer bemerkt, dass Betonteile auf der Straße lagen, offenbar hatten sie sich von der Fußgängerbrücke Beckeradstraße gelöst, die dort die Vinckestraße überquert. Weil zunächst nicht klar war, ob weitere Teile herunterfallen und so eventuell Autos treffen können, hatte die Polizei die Vinckestraße zwischen Horster Straße und Kurt-Schumacher-Straße in beide Richtungen gesperrt.

Das stellten die Experten bei der Untersuchung der Gelsenkirchener Brücke fest

Am Montagmorgen untersuchten dann Experten die Brücke. Sie stellten fest, dass offenbar ein überhohes Fahrzeug die Brücke gestreift und dabei die Betonteile herausgebrochen hatte. Durch die Beschädigung sei die Brücke in ihrer Statik nicht beeinträchtigt, teilte die Stadt mit, die Experten gehen nicht davon aus, dass weitere Teile herabfallen können.

Die Vinckestraße wurde daraufhin wieder freigegeben. Die Sperrung hatte im Berufsverkehr am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus geführt.

