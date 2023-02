Gelsenkirchen-Buer: Versuchter Raub am Busbahnhof

Der Busbahnhof in Gelsenkirchen-Buer: Hier hat sich am Montag die Tat ereignet.

Gelsenkirchen-Buer. Am Rosenmontag ist ein Mann in Gelsenkirchen-Buer am Busbahnhof in Buer von mehreren Männern bedroht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Opfer eines versuchten Raubes ist am Montag dieser Woche ein 18-jähriger Gelsenkirchener in Buer geworden.

Der Mann hatte am Dienstag Anzeige erstattet. Er berichtete, dass er am Rosenmontag von einer Karnevalsfeier zurückgekommen sei. Am Busbahnhof Buer sei er gegen 20.45 Uhr von einer Männergruppe umringt worden. Die Unbekannten forderten zunächst Geld und dann das Mobiltelefon des Mannes. Einer der Tatverdächtigen griff den Gelsenkirchener dabei mit einem abgeschlagenen Flaschenhals an und verletzte ihn leicht. Schließlich konnte sich der 18-Jährige befreien und flüchten.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt nach den Tatverdächtigen

Die Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Alle waren schwarz gekleidet und trugen Mützen oder Kapuzen. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise nimmt die Behörde unter 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 entgegen.

