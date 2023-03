Gelsenkirchen-Buer: Umweltsauerei im Westerholter Wald

Gelsenkirchen-Buer. Unbekannte haben am Mittwoch einen großen Haufen Müll im Westerholter Wald in Gelsenkirchen-Buer abgeladen. Jetzt werden die Täter gesucht.

„Was ist das denn für eine Sauerei?“: Der Spaziergänger, der am späten Mittwochnachmittag bei schönstem Frühlingswetter im Westerholter Wald in Gelsenkirchen-Buer unterwegs war, schimpfte, und das zu Recht. Mitten auf einem Waldweg, etwa 200 Meter von der Kreuzung Ostring/Westerholter Straße entfernt, hatte jemand seinen Müll abgeladen – und zwar richtig viel davon.

Alte Reifen türmten sich da auf, dicke Gummischläuche: Das sah nicht so aus, als hätte jemand seinen Hausmüll im Wald entsorgt (was schlimm genug wäre), sondern eher, als habe eine Baufirma hier ihren Schutt abgeladen. Dieser Haufen Müll passte nicht in einen Kofferraum, offenbar war jemand mit einem Hänger die paar hundert Meter in den Wald hineingefahren und hatte ihn dort abgeladen.

Strafanzeige bei der Gelsenkirchener Polizei

Immerhin: Zwei Tage später ist der Müllhaufen verschwunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gelsendienste haben ihn entsorgt. „Bei der Begutachtung war kein Hinweis auf den oder die Verursacher festzustellen“, sagte eine Gelsendienste-Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion. Man habe allerdings bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. „Hinweise auf mögliche Verursacher werden dringend gesucht“, so die Sprecherin. Wer Angaben zu Täter oder Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Gelsenkirchener Polizei unter 0209 365-0 zu melden.

Wird der Verursacher gefasst, droht eine saftige Strafe. Laut dem erst 2022 aktualisierten Verwarnungs- und Bußgeldkatalog kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

