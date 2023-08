Gelsenkirchen-Buer: Teenager von Jugendlichen geschlagen

Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen hat es den nächsten Angriff auf einen Jugendlichen gegeben, dieses Mal in Buer. Die Polizei sucht nun die fünf Tatverdächtigen.

Gewalttätige Jugendliche haben in Gelsenkirchen erneut zugeschlagen – das Opfer ist 15 Jahre alt und wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Gelsenkirchener Polizei hofft nun auf entscheidende Hinweise von Zeugen.

Gelsenkirchen: Fünf Jugendliche greifen Teenager (15) in Buer an

Es geschah am Samstag, 19. August, gegen 16.30 Uhr im Bereich der Haltestelle Goldbergplatz in Buer. Der 15-Jährige wurde dort von fünf unbekannten Jugendlichen angegriffen. Als er sich gewehrt habe, hätten ihn die Täter gegenüber einer Bank in eine Ecke gedrängt, um ihn zu treten, gab der Jugendliche gegenüber der Polizei an, als er mit seinem Vater wenige Tat auf der Wache Anzeige erstattete. Nach der Attacke flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch, 23. August, traf der junge Gelsenkirchener gegen 15.20 Uhr an der Vinckestraße in Höhe eines Supermarktes wieder einen der Täter. Dieser habe dem Jugendlichen erneut gedroht, entfernte sich dann aber mit einem weiteren Unbekannten.

Zwei der Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein. Einer von beiden habe einen Schnurr- und Kinnbart sowie eine Jeanshose getragen, der andere hatte sehr kurze Haare und ebenfalls einen Bart. Hinweise zu den Taten und den Tatverdächtigen können abgegeben werden unter 0209 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder unter 0209 365 8240 (Kriminalwache)

