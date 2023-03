Gelsenkirchen-Buer: Streit um Ideen zur Verkehrsberuhigung

Die Kreuzung Resser Straße/Am Stadtgarten in Gelsenkirchen-Buer: Mitglieder der AG Verkehr finden, dass hier wie an vielen anderen Stellen das Tempo-30-Schild ungünstig angebracht ist, außerdem fehle ein Hinweis auf dem Asphalt.

Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen-Buer hat die AG Verkehr Vorschläge gemacht, wie man Autos zum Langsamfahren bewegen kann. Warum die Verwaltung sie ablehnt.

Wer mit dem Auto durch Wohngebiete in Gelsenkirchen-Buer fährt, dem sind sie sicher schon begegnet: Die Anzeigetafeln, die am Straßenrand stehen und die Geschwindigkeit der Autos anzeigen, die daran vorbeifahren. Bleibt diese unter 30, leuchtet die Anteige grün und es erscheint ein lächelnder Smiley, schnellere Autofahrer sehen ein rotes, traurig dreinschauendes Gesicht. Verantwortlich für die Aktion ist die AG Verkehr im Quartiersnetz Buer-Ost – und dort ist man gerade sauer auf die Stadtverwaltung.

Rückblick: Im Jahr 2019 wurden der AG Verkehr im Rahmen des Bezirksforums 4000 Euro zur Verfügung gestellt, um damit eine mobile Geschwindigkeitsanzeige kaufen zu können. Das Gerät zeigt nicht nur das Tempo der vorbeifahrenden Autos an, sondern sammelt auch Daten: Es zählt die Fahrzeuge und führt Buch über die gemessenen Geschwindigkeiten. Die AG stellt das Gerät immer für mehrere Woche an verschiedenen Stellen in Buer auf und veröffentlicht anschließend die Daten. Erstmals aufgestellt wurde die Anlage im Juni 2020 an der Lindenstraße.

Das sind die Forderungen der AG Verkehr für Gelsenkirchen-Buer

Nach zweieinhalb Jahren haben die Mitglieder der AG jetzt ihre Schlüsse aus den Messungen gezogen: „Insgesamt wurden wir in unserer Auffassung bestätigt, dass in den Wohngebieten (insbesondere in den verkehrsberuhigten Bereichen) viel zu schnell gefahren wird“, heißt es in einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Die AG hatte sich in einer „Anregung und Beschwerde nach Paragraf 24 der Gemeindeordnung NRW“ an die Bezirksvertretung Nord gewandt, auf diese Weise können Bürger und Organisationen am politischen Entscheidungsprozess mitwirken.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

In der Anregung hatte die AG Verkehr einige Vorschläge gemacht, die sich ihrer Meinung nach aus den Messergebnissen ergeben. So fordern die Mitglieder unter anderem, die Beschilderungen der Tempo-30-Zonen noch einmal zu überprüfen. „Viele Verkehrsschilder, die den Beginn einer solchen Zone anzeigen, stehen zu nah an der Hauptstraße und werden deshalb von Autofahrern, die dort abbiegen, übersehen“, sagt AG-Mitglied Klemens Wittebur. Die Schilder sollten ein Stück weit in die Tempo-30-Zone hinein verlegt werden, außerdem sollen Piktogramme auf dem Asphalt deutlich darauf hinweisen, dass Tempo 30 gilt.

Gelsenkirchener Verwaltung lehnt alle Vorschläge ab

Die Geschwindigkeitsmessanlage der AG Verkehr zeigt den Autofahrerinnen und -fahrern ihr Tempo an. Foto: Klemens Wittebur

Gegebenenfalls sollten auch bauliche Maßnahmen wie etwa die Verengung einer Straße umgesetzt werden. Weitere Vorschläge: In 30er-Zonen sollen Fahrradstraßen eingerichtet werden, Wohngebiete in verkehrsberuhigte Bereiche umgewandelt werden, außerdem sollen fünf weitere Geschwindigkeitsanzeigen für den Bezirk Nord angeschafft werden.

Die Antwort der Stadtverwaltung auf die Anregung sorgte für Ärger bei der AG Verkehr: Sämtliche Vorschläge wurden abgelehnt. So antwortete die Verwaltung etwa auf die Anregung, die Verkehrsschilder zu versetzen, dass es keine Hinweise auf eine schlechte Sichtbarkeit gebe. Auch wendet man sich gegen eine „inflationäre Verwendung“ der Asphalt-Piktogramme. Fahrradstraßen sollten „nicht als vermeintliche Temporeduzierung für den motorisierten Verkehr eingesetzt werden“, und auch eine Anschaffung von weiteren Geschwindigkeitsanzeigen hält die Verwaltung nicht für nötig: Das würde nicht zu einer Verbesserung des Verkehrsverhaltens führen, „da eine zu häufige Wahrnehmung der Displays auch zu einer Abnutzung beim am Verkehr Teilnehmenden beitragen kann“, heißt es in der Begründung.

Klemens Wittebur ist von diesem Effekt der Anzeigetafeln überzeugt

Kaum nachvollziehbar sei das, so Klemens Wittebur: „Die Verwaltung argumentiert an vielen Stellen rein technokratisch“, sagt er. Ihn stört vor allem, dass eine Bewertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen, wie sie von der AG Verkehr dargelegt wurde, nicht stattgefunden habe. „Wir können mit unseren Daten deutlich aufzeigen, dass im Schnitt in den 30er-Zonen viel zu schnell gefahren wird“, sagt er. „Dazu hat sich die Verwaltung überhaupt nicht geäußert.“

Wittebur glaubt sehr wohl, dass man mit weiteren Anzeigetafeln Autofahrer zum Langsamfahren bewegen kann. „Unsere Tafel misst beim Vorbeifahren zweimal: Einmal, wenn das Auto in den Messbereich einfährt, ein zweites Mal, wenn es die Tafel passiert.“ Die Daten sprächen eine eindeutige Sprache: „Signifikant viele Autofahrerinnen und -fahrer bremsen ab, wenn sie die Tafel sehen.“ Seine Folgerung: „Wenn mehr solche Tafeln in Wohnbereichen stehen, fahren die Autos insgesamt langsamer.“

In der Februar-Sitzung der Bezirksvertretung Nord wurde das Thema auf die nächste Sitzung Ende April verschoben. „Ich bin gespannt, inwieweit die Verwaltung dann auf unsere Vorschläge eingeht“, so Wittebur.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen