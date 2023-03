Gelsenkirchen-Buer: Schlagerparty für den guten Zweck

Michael Erlhoff alias „Der Buerschae“ auf der Bühne: Am 18. März steigt in der Taubenhalle in Gelsenkirchen-Buer eine Benefiz-Schlagerparty.

Gelsenkirchen-Buer. Feiern für den guten Zweck: Michael „Der Buerschae“ Erlhoff lädt zum zweiten Mal zu einer Benefiz-Party in die Taubenhalle in Gelsenkirchen-Buer.

Eigentlich hatte es eine einmalige Aktion werden sollen. Im Frühjahr 2022 hatte Michael Erlhoff, besser bekannt als der „Buerschae“, eine Benefiz-Party aus dem Boden gestampft und mehr als 6000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Doch als sich immer mehr Menschen an ihn wandten und Karten für die nächste Party kaufen wollten, da war klar: Die Aktion wird wiederholt. Gefeiert wird am Samstag, 18. März, wie im vergangenen Jahr auch in der Taubenhalle am Habichtsweg in Gelsenkirchen-Buer. Los geht es um 17 Uhr.

Den Anstoß zu der ersten Party im vergangenen Jahr hatte Michael Erlhoffs Mutter gegeben. „Die hatte eine eigene kleine Radiosendung im Internet und hat immer wieder kleine Hörertreffen veranstaltet“, berichtet er. „Unser großer Traum war es immer, eine große Veranstaltung zu organisieren.“ Leider starb Michael Erlhoffs Mutter, bevor die beiden ihren Plan umsetzen konnten – umso mehr war es ihm wichtig, eine Veranstaltung in ihrem Gedenken auf die Beine zu stellen.

Diese Künstler stehen am 18. März in Gelsenkirchen-Buer auf der Bühne

So organisierte er eine Party, rief Künstlerinnen und Künstler – hauptsächlich aus der Schlagerszene – zusammen. Der Erlös sollte an Gelsenkirchener Organisationen gehen, das war ihm von Anfang an klar. Gerechnet hatte Erlhoff damit, dass etwa 3000 Euro zusammenkommen würden – am Ende wurde es mehr als doppelt so viel. Das Geld übergab er Vertretern des Emmaus-Hospizes und der Arche Noah. „Die Veranstaltung ist so gut angekommen, dass in Buer und um Buer herum darüber gesprochen wurde“, erzählt er stolz.

Nun steht also die Fortsetzung an. Schon jetzt kann sich Erlhoff über reichlich Unterstützung freuen: „Vertreter der Buerschen Gastronomie und des Einzelhandels haben schon Geld gespendet“, sagt er. Schirmherr der Veranstaltung ist Bezirksbürgermeister Dominic Schneider. Auch in diesem Jahr kommen die Künstler vor allem aus der Schlagerbranche: Mit dabei sind unter anderem Deken, DSDS-Teilnehmerin Amber van den Elzen, Jasmin Herren, und natürlich tritt auch Michael „Der Buerschae“ Erlhoff selbst auf. Wer Travestie mag, kommt bei Romina d’Buer auf seinen Kosten, und auch das Sozialwerk St. Georg schickt seine Theatergruppe „Blitzlicht“ vorbei.

Der Erlös geht in diesem Jahr an das Emmaus-Hospiz. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich: 0157 72376 038.

