Gelsenkirchen-Buer: „Rock am Dom“ startet Crowdfunding

Draußen und vereint vor der Bühne: Das wird es diesmal – wie hier 2018 beim Konzert von Julia Neigel – bei Rock am Dom in Gelsenkirchen-Buer nicht geben. Konzerte sind dennoch geplant.

Gelsenkirchen-Buer. Rock am Dom in Gelsenkirchen Buer wird konkreter. Per Crowdfunding soll das Geld fürs Festival zusammen kommen. Die Konzerte werden gestreamt.

Die Sonderausgabe des Festivals „Rock am Dom“ wird konkreter, vermeldet einer der Initiatoren, Andreas Szepan. Man habe nun über das Portal der Volksbank ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Gesammelt wird für ein Basis-Video-Equipment (Video Mischpult und Musiker Videokamera). Mit diesem Equipment können Musiker und Bands live Konzerte direkt ins Internet streamen. Für jede Spende über 5 Euro legt die Volksbank Ruhr Mitte noch einmal 10 Euro aus dem Fördertopf dazu. Alle weiteren Infos zum Projekt und den Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.Foerderpott.de/rad.tv.

Die Band „2ndSkin“ spielt live im Lokal ohne Namen

Wie so eine Technik funktioniert zeigt „Rock am Dom“ auch gleich: Die Band „2ndSkin“ spielt am Freitag, 19. Juni, live um 20 Uhr im Lokal ohne Namen an der Hagenstraße 56 – alles natürlich unter Einhaltung der aktuellen Vorgaben.

Das Konzert ist zeitgleich auf dem Rock am Dom YouTube Kanal zu sehen. So können die Zuhörer das Konzert von zu Hause verfolgen. Alle weiteren Infos dazu gibt es auf der neu gestalteten Internetseite, zu finden unter der Webadresse www.Rock-am-Dom-Gelsenkirchen.de.

