Gelsenkirchen-Buer: Mit Tempo 77 durch die 30er-Zone

Gelsenkirchen-Buer. An der Lindenstraße in Gelsenkirchen-Buer wurde drei Monate lang die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Vor einigen Jahren hat die AG Verkehr im Quartiersnetz Buer-Ost eine Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft, mit der sie regelmäßig Daten über den Autoverkehr in Gelsenkirchen-Buer erhebt. Im vergangenen Quartal stand die Anlage an der Lindenstraße – jetzt liegen die Daten vor.

Vom 5. Dezember bis zum 7. März stand die Anlage dort kurz vor der Kreuzung Westerholter Straße und überwachte den Verkehr, der von Süden kam. „Die Örtlichkeit wurde gewählt, weil die Lindenstraße häufig auch als Durchgangsstraße benutzt wird und die Geschwindigkeitsanzeige bereits im Sommer 2020 Richtung Norden eingesetzt wurde“, erklärte Klemens Wittebur von der AG Verkehr.

An dieser Gelsenkirchener Straße steht die Anlage jetzt

Insgesamt wurden an der Stelle pro Tag durchschnittlich etwa 200 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mehr erfasst als im Sommer 2020 Richtung Norden. Montags bis freitags waren es täglich etwa 1200, samstags 1000 und sonntags 700. Auch hielten sich mehr als die Hälfte (53,5 Prozent) nicht an das vorgeschriebene Tempo 30. „Mit einer Geschwindigkeit von 77 km/h gab es erneut einen sehr hohen Spitzenwert“, so Wittebur, „und das an einem Freitag um 16 Uhr.“

Ebenso erschreckend sei für die Organisatoren der Aktion ein Vorfall am 10. Januar gewesen. Die Anlage miss das Tempo der Autos einmal beim Einfahren in den Messbereich und einmal beim Ausfahren: Um 22 Uhr hatte ein Autofahrer an diesem Tag seine Geschwindigkeit in nur acht Sekunden von 31 auf 78 km/h erhöht.

Immerhin: Etwa 50 Prozent der gemessenen Fahrzeuge hätten ihre Geschwindigkeit reduziert, nachdem sie von der Anzeige erfasst wurden. „Wir sehen uns mit dieser wichtigen Erkenntnis in unserer Anregung an die Verwaltung bestätigt, in weitere Geschwindigkeitsanzeigen zu investieren“, fasste Wittebur zusammen.

Ein neuer Standort für die Messanlage ist mittlerweile schon gefunden worden. Noch bis zum 5. Juni dieses Jahres werden die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Quartier Buer-Ost an der Akazienstraße auf ihre Geschwindigkeit aufmerksam gemacht.

