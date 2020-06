Gelsenkirchen-Buer: Einbrecher stiehlt 15 Smartphones

Gelsenkirchen-Buer. Ein Unbekannter ist in ein Mobilfunkgeschäft an der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer eingebrochen. Der Täter konnte mehrere Smartphones erbeuten.

Ein Einbrecher hat 15 hochwertige Smartphones aus einem Mobilfunkgeschäft an der Hochstraße in Buer erbeutet. Der Unbekannte schlug am Samstagmorgen (30. Mai) gegen 3.55 Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und stahl die Handys aus der Auslage. Anschließend flüchtete er laut Polizei in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Status, trug ein Kapuzenpullover sowie eine schwarze Basecap und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise zur Tat und zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/3658112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/3658240 (Kriminalwache) entgegen.