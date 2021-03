Gelsenkirchen-Buer: Einbrecher stehlen Tresor aus Bäckerei

Gelsenkirchen-Buer. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in Gelsenkirchen-Buer eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in eine Bäckerei in Gelsenkirchen-Buer machen können.

Bislang Unbekannte waren in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Bäckerei an der Horster Straße eingedrungen und hatten einen Tresor gestohlen. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei stellte am Montag um 3.50 Uhr fest, dass die Unbekannten die Hintertür des Geschäfts aufgebrochen und den Tresor entwendet hatten.

Die Gelsenkirchener Polizei bitten Zeugen um Mithilfe

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 3.50 Uhr, verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täteroder den Tätern machen können.

Hinweise nimmt die Gelsenkirchener Polizei unter 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 entgegen.