Gelsenkirchen-Buer: Diese Teams spielen beim Kneipenturnier

Zwölf Mannschaften treten in diesem Jahr beim Buerschen Kneipenturnier im Gelsenkirchener Stadion Lohmühle an – hier ein Bild vom Turnier aus dem Jahr 2019.

Gelsenkirchen-Buer. Am kommenden Samstag findet im Stadion Lohmühle in Gelsenkirchen-Buer wieder das traditionelle Kneipenturnier statt. Das ist der Programmablauf.

Diese Veranstaltung hat Traditionscharakter, und sie gehört mittlerweile fest zum Veranstaltungskalender im Gelsenkirchener Norden: Das Buersche Kneipenturnier. Am kommenden Samstag, 1. Juli, ist es wieder soweit.

Gespielt wird dann ab 11.30 Uhr im Stadion an der Lohmühle, Hugostraße 60. „Die Resonanz im Vorfeld war hervorragend“, freut sich Veranstalter Michael Robionek über ein volles Teilnehmerfeld. Zwölf Kneipenmannschaften, Freizeitteams und Betriebssportgemeinschaften treten insgesamt auf der Bezirkssportanlage an. „Einige Teams fanden sich nach ihrer Anfrage sogar auf der Nachrückerliste wieder, denn zwölf Teams auf einem Platz stellen das Maximum dar“, berichtet Robionek. Es habe schon früh so viele Anmeldungen gegeben, dass die Organisatoren dadurch eine gute Planungssicherheit für das Turnier gehabt hätten.

Um 17.30 Uhr ist Anpfiff für das Finale in Gelsenkirchen-Buer

Wie in jedem Jahr haben sich die Teams wieder viel Mühe bei der Namensfindung gegeben: So treten beim Turnier beispielsweise die „cAsA Chaoten“ an, der „FC Buercelona“ spielt gegen das Team „Püttgyros“, in einer anderen Gruppe treffen „Alkatraz“ auf „Dannis Treff Istanbuer“. Bei letztgenannter Mannschaft schnüren angehende Journalisten der Westfälischen Hochschule gemeinsam mit dem Team der Kneipe „Dannis Treff“ die Fußballschuhe. „Nach langer Pause kommt dazu noch das Team vom ,Museumscafé’ zurück ins Teilnehmerfeld“, sagt Michael Robionek, „dazu kommt es zu einem Comeback vom Löweneck von Chefcoach Waria Arif, der am Turniertag seinen 70. Geburtstag vom Vortag nachfeiern wird.“

Die erste Partie des Tages wird um 11.30 Uhr angepfiffen, immer im Viertelstundentakt finden dann die Vorrundenspiele der drei Gruppen statt. Ab 16 Uhr stehen die Viertelfinalpartien auf dem Programm, ab 17 Uhr das Halbfinale. Um 17.30 Uhr wird im Elfmeterschießen der dritte Platz ermittelt, um 17.45 Uhr soll das Finale steigen.

Abseits des Fußballplatzes sorgt das Team der SpVgg. Westfalia Buer für Getränke und Speisen. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen komplett der Jugendarbeit des Vereins zugute. „Dazu gibt es am Platz Moderation und nette Klänge“, so Organisator Robionek, „während Physiotherapeutin Julia L’hoste von Corpus Delicti wieder für geplagte Sportlerbeine bereit stehen wird.“

