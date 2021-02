Gelsenkirchen-Buer: Diebe stehlen Radlader

Einen Radlader stahlen bislang noch unbekannte Diebe von einem Parkplatz in Gelsenkirchen-Buer (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Buer. Diebe haben einen Radlader von einem Parkplatz in Gelsenkirchen-Buer gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Schwere Beute machten bislang noch unbekannte Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gelsenkirchen-Buer: Die Täter stahlen einen Radlader.

Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Buschgrundstraße. Der orangefarbene Radlader wurde am Dienstag um 15.30 Uhr nach Feierabend dort geparkt. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr stellte der Verantwortliche fest, dass der Radlader gestohlen wurde.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Die Polizei Gelsenkirchen sucht jetzt Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-8212 oder 0209 365-8240 entgegen.