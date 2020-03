Gelsenkirchen-Buer. Die Citymanagerin in Gelsenkirchen-Buer spricht über ihre Ideen. Aylin Gimmerthal will Kommunikation verbessern und Einzelhandel unterstützen.

Mit offenen Armen und vielen Fragen begrüßten der Mitglieder der Bezirksvertretung Nord am Donnerstag das neue Gesicht des Stadtteils. Aylin Gimmerthal, seit November 2019 Buers Citymanagerin, war der Einladung der Bezirksvertreter gefolgt, sich und ihre Arbeit in der Sitzung im Buerschen Rathaus vorzustellen. Und die junge Frau überzeugte – mit guten Ideen und jeder Menge Tatendrang.

„Ich habe seit November schon sehr, sehr viele Menschen getroffen. Das ist auch eine meiner wichtigsten Aufgaben“, sagte die 25-Jährige Bueranerin über ihre ersten Monate im Dienst der Stadt. Beziehungsweise der Buer Management Gesellschaft (BMG), bei der sie angestellt ist. Ihre Hauptaufgabe ist deshalb klar: „Kommunikation.“ Und zwar mit allen Ebenen, sprich Bürgern, Unternehmern, den Referaten der Stadtverwaltung, der Werbegemeinschaft,... Gemeinsam haben sie ein Ziel: „Wir wollen, dass Buer wieder belebt wird.“

Neue Homepage ist in Arbeit

Erste Schritte dafür ist Aylin Gimmerthal bereits gegangen. Direkt zu Beginn ihrer zunächst auf drei Jahre angelegten Arbeit hat sie eine Facebookseite eingerichtet, auf der sie über ihre Projekte und anstehende Veranstaltungen im Stadtteil informiert. „Mir ist aufgefallen, dass viele gar nicht wissen, wann hier wo etwas stattfindet“, erklärt sie. Um das zu ändern und auch Besucher von außerhalb über das Leben in Buer zu informieren, soll schon bald zusätzlich eine überarbeitete Homepage online gehen.

Nicht nur um die Entwicklung der Hochstraße, hier mit dem ehemaligen Sinn Leffers-Leffers-Gebäudes an der Ecke Horster Straße, geht es bei der Arbeit des Citymanagements. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Nicht das einzige Projekt, an dem Aylin Gimmerthal gerade arbeitet: Zusammen mit dem Gelsenkirchener Fotografen Florian Adamkiewicz („45Acht Photografie“) plant sie ein Imagevideo für Buer. Außerdem sind verschiedene Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern in Planung: Zu Ostern soll es mehrere Aktionen in Kooperation mit der Werbegemeinschaft geben, etwa eine Eiersuche, und auch für die nächste Auflage der Goldstücke hat die Citymanagerin Ideen. Sie plant ein „Late Night Shopping“, zu dem die Geschäfte länger geöffnet bleiben.

Arbeitsgruppe „Weihnachtsmarkt“ gegründet

Das Vorhaben, ein neues Konzept für den Weihnachtsmarkt zu erarbeiten, begleitet Gimmerthal schon seit einigen Wochen. Nachdem Bürger in einer Umfrage abstimmen konnten, wie sie sich den Markt in Zukunft wünschen, hat sie eine Arbeitsgruppe gegründet. Eine Initiative, die in der Bezirksvertretung auf viel Lob stößt. „So, wie es letztes Jahr war, darf es sich nicht wiederholen“, sagt FDP-Frau Anne Schürmann. Karl Henke (Grüne) gibt allerdings zu bedenken, dass auch der Veranstalter ein Mitspracherecht bei der Platzierung der Buden habe.

Trotz leiser Kritik am geplanten „Late Night Shopping“ aus den Reihen der SPD konnte Aylin Gimmerthal die anwesenden Bezirksvertreter mit ihren Ideen zur Unterstützung des Einzelhandels überzeugen. Um dem Leerstand in der Buerschen City etwas entgegenzusetzen, den Standort zu stärken und wieder mehr Menschen durch Veranstaltungen und Aktionen in die Innenstadt zu locken, geht sie, wie sie erzählt, mitunter ganz pragmatische Wege: „Ich war auch schon auf der Hochstraße unterwegs und habe Flyer verteilt.“

Bürgersprechstunde wird gut angenommen

Mit ihrem Einsatz hat sie es in kurzer Zeit geschafft, im Stadtteil bekannt zu werden. Immer wieder werde sie von den Menschen angesprochen, erzählt Gimmerthal. Ihre wöchentliche Bürgersprechstunde werde ebenfalls rege genutzt, zurzeit jedoch (noch) vornehmlich telefonisch.