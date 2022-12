Gelsenkirchen-Buer: Beliebter Obststand ist wieder geöffnet

Luftballons zur Eröffnung: Isabell Böttcher hat am Donnerstag ihren Obststand „Lubelle“ auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer wiedereröffnet.

Gelsenkirchen-Buer. Viele Menschen in Gelsenkirchen-Buer haben ihn vermisst: Jetzt hat der Obststand auf der Hochstraße wieder geöffnet. Diese Frau steckt dahinter.

Nein, Isabell Böttcher hatte keine Wahl. „Ich konnte ja nicht mehr durch Buer laufen, ohne ständig gefragt zu werden, wann denn endlich der Obststand wieder öffnet“, erzählt sie. Seit dieser Woche ist es wieder soweit: Unter dem Namen „Lubelle“ verkauft Isabell Böttcher wieder Obst und Gemüse auf der Hochstraße – wie schon seit vielen Jahren. Aber ab jetzt unter anderen Vorzeichen.

„Bestimmt seit 18 oder 20 Jahren“, so erinnert sich die Geschäftsfrau, gebe es den Stand gegenüber des ehemaligen Weiser-Hauses, in dem heute ein Drogeriemarkt untergebracht ist. Als Angestellte hat Isabell Böttcher dort lange gearbeitet, war den Menschen, die tagtäglich auf der Hochstraße unterwegs sind, ein vertrauter Anblick. Als ihr Arbeitgeber im Sommer dieses Jahres verstarb, schloss der Stand erst einmal.

Das bietet der Obststand in Gelsenkirchen-Buer

Von Ananas bis Walnuss: Das alles gibt es an Isabell Böttchers Obststand. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Ich habe mich dann aber entschlossen, mich selbstständig zu machen und das Geschäft gemeinsam mit meinem Bruder weiterzuführen“, erzählt Isabell Böttcher. Auch ihre Tochter helfe ihr dabei. Ganz so einfach, wie es sich zunächst anhört, war das nicht: Bis die Stadtverwaltung ihr die Genehmigung erteilte, warteten einige bürokratische Hürden. Doch das ist jetzt überstanden: Am Donnerstag feierte Isabell Böttcher Eröffnung – an alter Stelle, aber in neuer Rolle.

Am Angebot des Obst- und Gemüsestandes hat sich allerdings nichts geändert. „Wir verkaufen prinzipiell alles an Obst und Gemüse“, sagt Isabell Böttcher. Was nicht am Stand vorrätig sei, könne man bei ihr bestellen. Das gilt auch beispielsweise für Geschenkkörbe, die man sich dort zusammenstellen lassen kann. „Wir haben Mangos und Ananas“, zählt Böttcher auf – letztere gibt es auch schon geschält und gewürfelt – „Kräuter, Honig, Obstsalate, und alles, was Saison hat: im Frühjahr Spargel und Erdbeeren, jetzt im Winter Orangen und Klementinen.“ Und natürlich Kartoffeln: „Vor allem die Sorte Annabelle, alle lieben Annabelle“, sagt Isabell Böttcher und lacht.

Geöffnet hat der Stand im Winter täglich von 8.30 bis 18.30 Uhr, im Sommer von 7.30 bis 18.30 Uhr. An Samstagen schließt der Stand gegen 15 Uhr.

