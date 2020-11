Gelsenkirchen. Anwohner der Immermannstraße in Gelsenkirchen-Buer klagen über zu viel Verkehr in ihrem Wohngebiet. Diese Lösung schlagen sie jetzt vor.

Morgens um sieben ist die Welt an der Immermannstraße in Gelsenkirchen-Buer oft so gar nicht in Ordnung. Die Immermannstraße: Das ist eine ruhige, gepflegte Wohnstraße am Rand des Hauptfriedhofs. Wobei es mit der Ruhe dort inzwischen vorbei ist. Denn immer häufiger wird die Straße genau wie die benachbarten Straßen von Autofahrern als vermeintlich schnelle Abkürzung benutzt. Dagegen regt sich jetzt Widerstand.

Ingo Westen wohnt selbst dort, und er weiß genau, was die Autofahrer umtreibt. „Wer auf der Cranger Straße von Süden kommend rechts Richtung Buer-Ost, Hassel oder Westerholt fahren will, der muss normalerweise an der großen Kreuzung Cranger Straße/Vom-Stein-Straße abbiegen – da ist aber die Wahrscheinlichkeit groß, dass man an der Ampel warten muss“, sagt Westen. Ortskundige Autofahrer umgehen das Problem, indem sie den Schleichweg über Erle-, Schiller- oder Immermannstraße nehmen – zum Leidwesen der Anwohner.

Stadt Gelsenkirchen hat schon eine Verkehrszählung durchgeführt

„Das meiste Verkehrsaufkommen haben wir dann natürlich zur Rush-Hour, morgens zwischen sieben und neun Uhr, nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr“, sagt Prof. Karl-Heinz Klawunn. Er ist Vorsitzender einer Bürgerinitiative, die sich genau deshalb gegründet hat. Mit der Hilfe von Dominic Schneider (SPD), dem neugewählten Bezirksbürgermeister im Bezirk Nord , erreichte die Initiative bislang zumindest, dass die Stadtverwaltung eine Verkehrszählung ansetzte.

Das Ergebnis bestätigte den subjektiven Eindruck der Anwohner: Durch Erle-, Schiller- und Immermannstraße fahren sehr viel mehr Autos, als man das von einem Wohngebiet erwarten dürfte. „Etwa 2000 Autos pro Tag haben die Verwaltungsmitarbeiter gezählt“, berichten Klawunn und Westen.

So rüpelhaft verhalten sich manche Fahrer

Das Problem ist nicht allein die Zahl der Autos. „Viele Fahrer halten sich auch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung“, berichtet Ingo Westen. In dem Wohngebiet gilt Tempo 30. „An diese Vorgabe haben sich während der Zählung allerdings nur etwa ein Drittel der Autos gehalten“, berichtet Westen, „die meisten waren deutlich schneller unterwegs.“

Er selbst habe schon Erfahrungen mit rüpelhaften Fahrern gemacht. „Wenn ich selbst mit meinem Auto hier lang fahre, halte ich mich natürlich an das Tempolimit. Das hat zur Folge, dass ich schnell eine Schlange an drängelnden Autos hinter mit herziehe – nicht selten wird mir dann der Mittelfinger gezeigt“, sagt Westen. Ein besonders dreister Fahrer habe sogar schon einmal versucht, ihn auf dem Bürgersteig zu überholen.

Diese Politiker waren schon vor Ort

Dazu komme, dass die Straßen relativ schmal sind. Wenn Autofahrer auf Gegenverkehr treffen, wird auch schon einmal auf den Bürgersteig ausgewichen – gerade für Fahrradfahrer sei dann oft kein Platz mehr, berichtet Klawunn.

Bei der Politik ist die Bürgerinitiative mit ihrer Klage auf Gehör gestoßen. Neben Dominic Schneider haben sich auch schon Sascha Kurth (CDU) und Peter Tertocha (Bündnis 90/Die Grünen) vor Ort ein Bild von der Situation gemacht, in der Sitzung der Bezirksvertretung Nord in der vergangenen Woche brachte Anne Schürmann (FDP) das Thema zur Sprache und bat um eine Stellungnahme der Verwaltung. Dort wird das Thema jetzt geprüft.

So sieht der Vorschlag der Bürgerinitiative aus

Schriftsteller stand Pate In der Sitzung der Bezirksvertretung Nord hat Anne Schürmann (FDP) eine offizielle Anfrage zum Thema Immermannstraße gestellt. Die Stadtverwaltung ist damit verpflichtet, die Anfrage in einer der kommenden Sitzungen der Bezirksvertretung zu beantworten. Benannt ist die Immermannstraße nach dem Schriftsteller Karl Immermann (1796-1840). In dem Quartier im Osten von Buer sind relativ viele Straßen nach Schriftstellern benannt, unter anderem gibt es noch die Goethestraße, die Schillerstraße oder die Droste-Hülshoff-Straße.

Karl-Heinz Klawunn und Ingo Westen hätten schon eine Idee, wie sich das Problem lösen ließe: mit der Einführung einer „unechten Einbahnstraße“. Im Gegensatz zu einer „richtigen“ Einbahnstraße steht bei einer unechte Einbahnstraße lediglich an einer Einfahrt das „Durchfahrt verboten“-Schild, das Gegenstück auf der anderen Seite, das blau-weiße Schild mit der Aufschrift „Einbahnstraße“, fehlt. Das heißt: Autos können auf der einen Seite zwar nicht hinein, in der Straße selbst darf aber wie bisher in beide Richtungen gefahren werden.

Bei der Bürgerinitiative ist man sich sicher, damit die besten Lösung für das Problem gefunden zu haben. Westen und Klawunn rechnen damit, in einigen Wochen Bescheid von der Stadt Gelsenkirchen zu bekommen.

