Gelsenkirchen: Bündnisgrüne digitalisieren Polit-Diskurs

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Grünen verlagern den Polit-Diskurs während der Corona-Krise ins Digitale. Was geplant ist und was Bürger wissen müssen.

Die Gelsenkirchener Bündnisgrünen haben nach eigenen Angaben ihr „Parteileben digitalisiert“, um im Zeiten der Corona-Krise Gespräche und Diskussionen auf diesem Weg weiter zu ermöglichen. „Dies ist eine spannende Erfahrung über Generationsgrenzen hinweg“, berichtet

Kreisvorsitzende und grüne Spitzenkandidatin zur Kommunalwahl Adrianna Gorczyk.

Unter dem Hashtag #umschalten laden die Gelsenkirchener Bündnisgrünen alle Interessierten zum digitalen Austausch ein und bieten erstmals am Donnerstag, 16. April 2020, um 20 Uhr, und dann regelmäßig eine Online-Sprechstunde mit dem grünen Stadtverordneten und Oberbürgermeisterkandidaten David Fischer an. „Ich trete mit dem Schwerpunkt Bildung zur Kommunalwahl an. Als Vater und Leiter einer Berufsschule bin ich mir bewusst, dass die Frage, wie es nach den Osterferien mit Kita, Schule und Co. weitergeht, für viele Familien eine zentrale Rolle spielt. Aber auch langfristige Projekte für die hiesige Bildungslandschaft sollen beim Austausch nicht zu kurz kommen“, fasst Fischer das Angebot zusammen.

Weitere digitale Formate in Planung

„Wir nutzen leicht zugängliche Programme, man kann per Computer, dem Smartphone oder telefonisch an der Veranstaltung teilnehmen“, erklärt der 45-Jährige weiter. Unter www.gruene-ge.de oder per Mail an kv@gruene-gelsenkirchen.de erfolgt die Anmeldung, damit die Zugangsdaten zur digitalen Veranstaltung zugeschickt werden können. Hier geht es zur Anmeldung zur Online-Sprechstunde mit David Fischer.

„Gerade jetzt müssen wir Räume für politische Diskussionen schaffen“, unterstreicht Adrianna Gorczyk. Deshalb planen die Bündnisgrünen weitere digitale Formate, beispielsweise zu den Auswirkungen von Corona auf die Kulturszene und die (Klein-)Unternehmen vor Ort. Außerdem zeige sich, dass digitale Beteiligungsformen sich bewährten und auch nach Beendigung der Kontakteinschränkungen ein Mittel des Austausches bleiben sollten.

