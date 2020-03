Die privat geführten Buchhandlungen in dieser Stadt reagieren auf den seit Mittwoch geltenden Schließungszwang nicht mit Frust oder gar Resignation, sondern mit der Erweiterung ihres Serviceangebots. Beide Filialen der Buchhandlung Kottmann sowie die Buchhandlungen Junius und Isensee bieten ihren Kunden ab sofort einen kostenlosen Lieferservice innerhalb der Stadtgrenzen. „Wer jetzt zu Hause sitzt, muss seine Bücher nicht im Internet bei Amazon bestellen. Wir sind nach wie vor für sie da“, sagte Christina Njehu, Leiterin der Kottmann-Filiale am Neumarkt in der City.

„Was viele Kunden gar nicht wissen: Auch wir kleineren Buchhandlungen haben einen eigenen Online-Shop auf unserer Homepage. Und dort ist die Bestellung von allen erhältlichen Titeln ebenso möglich wie bei uns direkt am Telefon oder per E-Mail“, erklärt die 31-jährige Njehu. Sie selbst fährt die eingetroffenen Bestellungen ab sofort im südlichen Teil der Stadt zu den Kunden aus. Dirk Niewöhner, der Inhaber der beiden Gelsenkirchener Kottmann Filialen (eine dritte gibt es in Marl), übernimmt diese Aufgabe für alle Stadtteile nördlich des Kanals.

Hoffen auf die Treue der Gelsenkirchener Stammkundschaft

Insgesamt acht Beschäftigte zählt die Buchhandlung Kottmann, darunter eine Auszubildende. Sie alle hoffen, dass vor allem die Stammkundschaft in diesen schwierigen Zeiten des grassierenden Coronavirus „ihren“ Läden die Treue hält. Für alle, die ihre Bücher auf postalischem Wege geschickt bekommen wollen, bietet Kottmann zudem ausnahmsweise einen portofreien Versand an.

Auch Inhaberin Sabine Piechaczek von der Gelsenkirchener Buchhandlung Junius bietet ihren Kunden ab sofort einen kostenlosen Lieferservice bis vor die Haustür. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Auch die Buchhandlung Junius mit Sitz an der Sparkassenstraße in der Altstadt liefert ab sofort den Kunden die bestellten Bücher bis vor die Haustür. „Wir bringen die Ware in Tüten und mit einer Rechnung. Unsere Kunden können dann den Betrag überweisen“, so Inhaberin Sabine Piechaczek. Durch den Verzicht auf eine direkte Bezahlung an der Haustür mit Bargeld oder EC-Karte soll der persönliche Kontakt quasi gar nicht stattfinden – aus Sicherheitsgründen.

Auch in den Buchhandlungen gab es vor der Schließung Hamsterkäufe

„Unsere Buchhandlung ist auch weiterhin montags bis freitags telefonisch zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar“, betont Piechaczek. Bestellungen seien auch per Fax oder E-Mail möglich. Wer auf ihrer Homepage bestelle, der solle beim Vorgang auf das Feld „Abholung in der Buchhandlung“ klicken. Obwohl es etwas Anderes besagt, ist für die Buchhändlerin das das Signal, um die Bestellung kostenfrei nach Hause zu liefern.

So sieht es auch die auf spirituelle Fachliteratur spezialisierte Buchhandlung Isensee mit Sitz an der Straße Rottmannsiepe in Buer. Seit 2003 führen Stefan und Tina Isensee ihren Laden. Schwerpunkte im Angebot sind Bücher zu Themenfeldern wie Yoga, Wellness, Gesundheit oder alternative Heilpraktiken. „Unsere Kunden haben Verständnis für die jetzige schwierige Situation, in der wir wie fast alle Händler stecken“, sagt Tina Isensee. „Wir verspüren aber auch ein großes solidarisches Mitgefühl.“ Kurz vor der Schließung am Mittwoch hätten sich viele Kunden noch fünf oder sechs Bücher gekauft statt der üblichen eins oder zwei. „Das war eine andere Art von Hamsterkäufen“, so Isensee mit einem Augenzwinkern.

Bei Bestellwünschen ist die Buchhandlung Isensee dienstags, donnerstags und samstags von 10 bis 14 Uhr telefonisch erreichbar oder unter der Mail-Adresse info@buchhandlung-isensee.de.