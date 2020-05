Gelsenkirchen: Brennender Müllwagen bremst Verkehr aus

Einen komplizierten Einsatz hatte die Feuerwehr Gelsenkirchen am Dienstag auf der Overwegstraße zu bewältigen. Die Ladung eines Müllwagens war in Brand geraten.

Ein brennender Müllwagen hat am Dienstag von morgens bis in den Nachmittag hinein für eine Sperrung der Hauptverkehrsachse Overwegstraße zwischen Grenzstraße und Rolandstraße stadteinwärts gesorgt. Morgens um 10.35 Uhr hatte der Fahrer des Müllautos Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil er bemerkt hatte, dass im „Bauch“ seines Fahrzeugs die Ladung in Brand geraten war. Es handelte sich um fünf Tonnen gepressten Müll.

Komplizierter Einsatz für Polizei und Feuerwehr

Für Polizei und Feuerwehr begann damit ein langer und komplizierter Einsatz. Da das Feuer auch die Hydraulik des Fahrzeuges beschädigt hatte, sollte diese noch vor Ort repariert werden, bevor der Müll gelöscht werden konnte. Das jedoch erwies sich als komplizierter als gedacht. Noch in den Nachmittagsstunden war der Straßenabschnitt gesperrt, der Verkehr wurde über die Grenz- und Wilhelminenstraße umgeleitet. Auf dem Mittelstreifen landete schließlich der Rest der Müllladung. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Was genau zur Entzündung des Mülls führte, ist bisher unbekannt.