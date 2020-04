Gelsenkirchen: Brandopfer (27) stirbt nach Verletzungen

Der Kellerbrand in Gelsenkirchen hat ein Todesopfer gefordert. Ein 27-jähriger Mann ist am Donnerstagabend, 16. April 2020, in einer Spezialklinik verstorben.

Eine traurige Mitteilung hat die Gelsenkirchener Polizei jetzt gemacht: Der 27-jährige Gelsenkirchener, der nach einem Kellerbrand in Bulmke-Hüllen am Mittwoch, 15. April 2020, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde, ist gestorben.

Nach Angaben der Polizei ist der 27-jährige Mann am Donnerstagabend, 16. April in einem Bochumer Krankenhaus den Folgen seiner Verletzungen erlegen.

Schaulustige behinderten Einsatzkräfte

Das Feuer, bei dem weitere vier Bewohner (20, 20, 25, 55) verletzt wurden, war am Mittwoch in einem Mehrfamilienhauses an der Margaretenstraße in Bulmke-Hüllen gegen 17.10 Uhr in einem Kellerraum ausgebrochen. Dabei ist es laut Polizei zu einer Verpuffung gekommen. Der Gelsenkirchener zog sich dadurch schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Bochumer Spezialklinik geflogen.

Ein Problem für die Einsatzkräfte stellten zahlreiche Schaulustige dar, die am Landeplatz des Helikopters rücksichtslos Foto- und Filmaufnahmen machten. Um den Schwerverletzten zu schützen, bat die Polizei sogar einen Lkw-Fahrer sein Fahrzeug als Sichtblockade abzustellen.

