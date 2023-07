Gelsenkirchen: BP informiert zum Thema Norderweiterung

Die BP-Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven: Für den 11. August hat der Konzern zu einem „Informationsmarkt“ zum Thema Norderweiterung eingeladen.

Gelsenkirchen. BP lädt Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener zum „Informationsmarkt“ zum Thema Norderweiterung ein. An diesem Tag findet die Aktion statt.

Die Ruhr Oel GmbH/BP Gelsenkirchen plant, ihr Werksgelände nach Norden zu erweitern, im Frühjahr hatte der entsprechende Bebauungsplan im Rat der Stadt eine weitere Hürde genommen (wir berichteten). Im Falle der endgültigen Genehmigung des Bebauungsplans können sich so Fachunternehmen auf der Fläche ansiedeln, geplant ist eine Anlage zur Kunststoff-Pyrolyse der US-amerikanischen Firma Brightmark.

Jetzt lädt die BP interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einem „Informationsmarkt“ ein: Die Veranstaltung, die ursprünglich schon für den 1. Juni geplant war, findet statt am Freitag, 11. August, 17 bis 19 Uhr im Hasseler Stadtteilzentrum (Bonni) am Eppmannsweg 32.

Gelsenkirchener Konzern bittet um Anmeldung

Dann stehen Experten von BP für persönliche Gespräche zum Thema Bebauungsplan zur Verfügung. Zudem werden mit Hilfe von Darstellungen und Präsentationen aktuelle Informationen vorgestellt. Da es weder eine Rede zum Beginn noch eine Podiumsdiskussion gebe, könnten Besucherinnen und Besucher jederzeit innerhalb der zwei Stunden vorbeischauen, heißt es in der Einladung.

BP bittet die Bürgerinnen und Bürger, die an der Veranstaltung teilnehmen, um Verständnis dafür, dass „in diesem frühen Stadium eines Bebauungsplans noch nicht alle Detailfragen beantwortet werden können“, wie es in der Einladung heißt. Und auch eine weitere Einschränkung gibt es: So schreibt BP, dass „Fragen zu der von einem anderen Unternehmen entstehenden Anlage der Kreislaufwirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden können.“ Informationen zum Stand der Planung sowie zum Bau und Betrieb einer möglichen Anlage der Kreislaufwirtschaft könne ausschließlich der Bauherr beziehungsweise Betreiber geben. Das heißt im Klartext, dass es auf Fragen zum Thema Pyrolyse von BP keine Antwort geben wird.

Aus organisatorischen Gründen bittet BP um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an die Adresse info@circularitycenter.de.

