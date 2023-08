Gelsenkirchen: Borussia-Fan stößt Mann nachts ins Gleisbett

Gelsenkirchen-Altstadt. Böse enden können hätte ein nächtlicher Streit am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Augenzeugen retteten einen Mann aus dem Gleisbett.

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein Fan der Gladbacher Borussia vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Streit einen Mann ins Gleisbett am Gelsenkirchener Hauptbahnhof gestoßen zu haben.

Sturz ins Gleisbett nach Streit in Gelsenkirchen – wenige Minuten später fährt Zug ein

„Zum Glück ist der nächste Zug erst ein paar Minuten später eingefahren“, sagt Hendric Bagert, Sprecher der Bundespolizei. So habe keine akute Lebensgefahr gedroht. Gefährlich war es trotzdem, so ein Sturz hätte schwere Verletzungen nach sich ziehen können. "Äußerliche Verletzungen hatte der Mann aus Haltern am See nicht", so Bagert weiter.Er kam dennoch zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Der Streit war in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. August) gegen 1.30 Uhr ausgebrochen. Aus bislang unbekannten Gründen ist dabei der 55-jährige Halterner mit einer Gruppe Gladbach-Fans, die sich nach dem 2:2 der Borussia im Test gegen Montpellier auf dem Heimweg befanden, aneinandergeraten.Als die alarmierten Bundespolizisten herbeieilten, hatten Zeugen dem Mann schon aus dem Streckenbereich geholfen.

Videoaufnahmen zeigen laut Bundespolizei, dass der Umgestoßene zuvor von einem anderen Bahnsteig über die Gleise hinweg in einen Streit mit den Fans geraten war. Im Zuge dessen überquerte er die Gleise und schlug einem 30-jährigen Gladbacher die Basecap vom Kopf. Der wiederum schubste dann den 55-Jährigen weg, der rückwärts auf die Gleise stürzte.

