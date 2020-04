Gelsenkirchen: Bochumer Straße nach Wandeinsturz gesperrt

Die Bochumer Straße in Gelsenkirchen ist aktuell gesperrt. Bei Abrissarbeiten (Symbolbild) ist eine Fassadenwand auf Straße und Gehweg gestürzt.

Beim Abriss eines Eckhauses an der Bochumer Straße in Höhe der Virchowstraße ist am Donnerstag, 23. April 2020, nach Angaben der Stadt eine Fassadenwand auf Gehweg und Straße gestürzt. „Ein Gerüst ist dadurch auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen“, sagte Stadtsprecher Oliver Schäfer. Verletzt worden sei zum Glück niemand.

Der Fahrbetrieb der Linie 302 dort ist deshalb zum Erliegen gekommen. Einsatzkräfte sind gerade dabei, die Schäden zu beseitigen. Die Sperrung der Bochumer Straße wird der Stadt zufolge noch zwei bis drei Stunden andauern.