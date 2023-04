Ein Teenager ist von älteren Jugendlichen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ausgeraubt worden. Die Täter erbeuteten das Handy und Bargeld des 14-jährigen Bochumers.

Raub & Jugendliche Gelsenkirchen: Bochumer (14) am Bahnsteig ausgeraubt

Gelsenkirchen-Altstadt/Bochum. Raub am Bahnsteig in Gelsenkirchen: Opfer wurde ein Teenager (14) aus Bochum. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein Teenager ist von älteren Jugendlichen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ausgeraubt worden. Die Täter erbeuteten das Handy und Bargeld des 14-jährigen Bochumers.

Räuber-Trio bedroht Teenager aus Bochum am Bahnsteig in Gelsenkirchen

Der 14-Jährige hatte sich am Donnerstag, 6. April, gegen 19.20 Uhr im Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufgehalten. Der Teenager war in Begleitung von zwei 13-jährigen Freunden am Bahngleis 25, als sich drei Jugendliche bedrohlich vor ihnen aufbauten und die Herausgabe von Handys und Bargeld forderten. Aus Angst vor einem körperlichen Übergriff händigte der 14-jährige Bochumer sein Bargeld aus. Danach ließen das Räuber-Trio von den Jugendlichen ab und flüchtete.

Der Haupttäter ist circa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze Haare und eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas und eine schwarze Kappe. Der zweite Verdächtige war circa 19 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen Bart. Er war mit einer schwarzen Jeans und einem weißen Pullover der Marke Adidas bekleidet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der dritte Tatverdächtige war circa 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare, die er zu einem Zopf gebunden trug. Er hatte außerdem einen Oberlippenbart und trug zur Tatzeit eine dunkle Jeans, eine schwarze Jeansjacke und eine schwarze Winterjacke.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen