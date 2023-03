Gelsenkirchen/Bochum: Wieder Streik bei Bogestra und Kitas

Gelsenkirchen/Bochum. Abermals legen die Mitarbeiter der Bogestra in Gelsenkirchen, Bochum und weiteren Städten die Arbeit nieder. Auch Kitas werden wieder bestreikt.

Im Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst steht der nächste Streik in Teilen des Ruhrgebiets an. Wie die Bogestra mitteilt werden am Dienstag, 21. März, erneut alle Busse und Bahnen im gesamten Betriebsgebiet stillstehen. Auch Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra werden nicht durchgeführt. Ebenfalls geschlossen sind an diesem Tag die Kundencenter.

Nach Informationen der WAZ werden darüber hinaus am Dienstag auch die Beschäftigten der städtischen Kindergärten in Gelsenkirchen, Mülheim und Köln zum Streik aufgerufen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen