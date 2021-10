Gelsenkirchen: BMX-, Skate-und Inliner-Paradies auf Consol

Gelsenkirchen. In den Herbstferien gibt es auf Consol in Gelsenkirchen ein Highlight für Skater und BMX-Fans. Dort ist ein Pumptrack aufgebaut, gratis nutzbar.

Bis zum 25. Oktober, also dem Ende der Herbstferien, lädt Gelsensport Kinder und Jugendliche wieder zum Freizeitspaß auf dem Pumptrack in Gelsenkirchen-Bismarck. An der Trendsportanlage auf Consol in Bismarck können Fans von BMX, Skateboard und Inlinern montags bis freitags jeweils von zwölf bis 18 Uhr seine Leidenschaft pflegen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Die Pumptrack-Anlage befindet sich während des genannten Zeitraums auf dem Gelände der Trendsportanlage an der Klarastraße 45. An der Materialausgabe können unterschiedliche Geräte für Kinder ausgeliehen werden. Bei der Nutzung sind allerdings die Sicherheitshinweise zu beachten. Für Kitas, Schulen, Vereine, Jugendorganisationen gibt es einen besonderen Service. Gruppen mit höchstens zehn Kindern können sich für einen festen Zeitblock anmelden. Dazu können Sie sich entweder telefonisch anmelden unter 0209 169 5908. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen