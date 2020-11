Gelsenkirchen: Blutspende in der Gesamtschule Berger Feld

Ein kleiner Pieks, der Leben retten kann: Am Donnerstag, 3. Dezember, bietet das Rote Kreuz in der Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen einen Blutspendetermin an.

Für Donnerstag, 3. Dezember, ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wieder zur Blutspende auf. Wer spenden will, kann am in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in die Gesamtschule Berger Feld an der Adernauerallee 100 in Gelsenkirchen kommen.

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/GE-BergerFeld eine Blutspendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

Dieses Dankeschön erhalten Spender in Gelsenkirchen

„Wer jetzt Blut spendet, erhält als Dankeschön ein rotes Multifunktionstuch, das er sofort beim Blutspendetermin als Mund-Nasen-Schutz nutzen kann“, wirbt DRK-Gruppenleiter Rolf Meusling im Spender. Meusling weist darauf hin, dass gerade in diesen Zeiten Krankenhäuser dringend Blutspenden benötigten, damit Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können.

„Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger“, sagt Rolf Meusling. „Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen.“

Hier gibt es weitere Informationen

Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Blutspender würden nicht auf Corona getestet, so Meusling: Für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise.

Weitere Hinweise zum Thema gibt es im Internet: www.blutspendedienst-west.de/corona .

