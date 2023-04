Gelsenkirchen: Bissiger Randalierer gibt in Zelle keine Ruhe

Gelsenkirchen-Ückendorf. Eine Beißattacke eines Randalierers rief die Gelsenkirchener Polizei auf den Plan. Der Mann gab selbst hinter Gittern keine Ruhe.

Hinter Gittern landete ein Randalierer, nachdem er versucht hatte, einen Anwohner zu beißen.

Randalierer (39) versucht, Anwohner (45) in Gelsenkirchen-Ückendorf zu beißen

Ein 45 Jahre alter Anwohner hatte am Montag, 24. April, die Polizei gegen 19.45 Uhr alarmiert, weil der Mann in einem Haus an der Ückendorfer Straße randalierte und versucht hatte, ihn zu beißen. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen noch in der Nähe an.

Bei der Personalienfeststellung verhielt sich der 39-Jährige jedoch unkooperativ, wurde zunehmend aggressiver und griff schließlich nach dem Arm eines Polizisten. Als die Einsatzkräfte ihn daraufhin fixieren wollten, leistete er Widerstand und trat nach den Beamten.

Zur Identitätsfeststellung und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Randalierer in Polizeigewahrsam genommen. Aber auch in seiner Zelle wollte sich der Mann nicht beruhigen. Weil möglicherweise Drogen im Spiel waren, nahm ihm ein Amtsarzt eine Blutprobe ab. Auch hierbei versuchte der Wohnungslose, nach den Polizisten zu schlagen.

