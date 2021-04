Gelsenkirchen: Bismarckerin durchschaut Telefonbetrug

Gelsenkirchen. Eine Gelsenkirchenerin hat einen Betrugsversuch durchschaut. Angeblich hätte sie bei einem Gewinnspiel gewonnen. Polizei warnt vor Masche.

Am Dienstag dieser Woche hat eine Gelsenkirchenerin einen Trickbetrug erfolgreich abgewehrt.

Nach Polizeiangaben wurde die 68-Jährige gegen 10 Uhr von einer unbekannten Frau in ihrer Wohnung in Bismarck angerufen. Die Gelsenkirchenerin legte umgehend auf, doch die Anruferin blieb hartnäckig und klingelte weitere Male durch. Sie behauptete, aus Berlin zu kommen und erwähnte, dass die 68-Jährige den Jackpot bei einem Glücksspiel geknackt hätte.

Betrug: Gelsenkirchenerin alarmiert die Polizei

Um den Gewinn zu erhalten, sollte die Gelsenkirchenerin in einem Supermarkt eine Gutscheinkarte eines Online-Händlers im Wert von 800 Euro kaufen. Den Gutschein-Code hätte sie an die Anruferin weiterleiten sollen. Davon solle der Versand des Jackpot-Gewinns bezahlt werden, so die Unbekannter weiter. Daraufhin beendete die Anruferin das Telefonat. Die Gelsenkirchenerin alarmierte die Polizei, die im Zuge dessen vor solchen Betrugsmaschen übers Telefon warnt.