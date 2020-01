Gelsenkirchen: Bierbörse kommt im Sommer in die City

Verschiedene internationale Biersorten gibt es bei der Bierbörse, die vom 26. bis 28. Juni, auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen stattfinden wird.

Alles dreht sich ums den alkoholhaltigen Gerstensaft! Und zwar bei der Bierbörse, die vom 26. bis 28. Juni erstmals auf dem Heinrich-König-Platz stattfinden wird.

Drei Tage lang haben Besucher die Möglichkeit, die Braukunst aus aller Welt kennenzulernen. Die Grundausstattung an den ungefähr 30 Ständen besteht zu zwei Dritteln aus Bierausschank-Geschäften und zu einem Drittel aus Imbissgeschäften. Die Bierbörse dient in erster Linie dazu, viele verschiedene heimische und exotische Biersorten probieren zu können. Es wird Biere aus Bayern, Belgien, Spanien, Polen und auch Portugal geben. Die Biere gibt es allerdings nicht alle frisch gezapft vom Fass – einige können als Flaschenbiere gekauft und so auch mit nach Hause genommen werden.

Ein vielfältiges Verkaufsangebot von brauereitypischen Nebenprodukten an den Verkaufsständen gehört ebenfalls zum Erscheinungsbild der Veranstaltung. Besucher, die kein Fan des Gerstensafts sind, erhalten auf der Bierbörse auch andere, auch alkoholfreie Getränke.

„Walking Acts“ sorgen für das Musikprogramm

Das Foto der Bierbörse entstand bei de Bierbörse im Stadthallengarten in Mülheim. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Auch zum Programm gehört ein abwechslungsreiches Musikprogramm. So gibt es „Walking Acts“, die zwischen 14 und 18 Uhr mit Coversongs aus den Genres Rock und Pop für Stimmung sorgen. Vorab wird es an den Ständen landestypische Hintergrundmusik geben.

Laut der Projektleiterin Carina Schmidt, wird es vor Ort als Highlight ein 14 Meter langes Störtebecker-Schiff geben, in dem das original Störtebecker-Bier ausgeschenkt wird. Eine Reise in frühere Zeiten gibt es an einer Mittelalter-Taverne.

Übrigens: Die Bierbörse gibt es, wie auch das Hopfenfest, nicht nur in Gelsenkirchen. Die Veranstaltung, die durch Franchisegeber geführt wird, findet seit 30 Jahren mittlerweile in über 20 Städten in ganz Deutschland statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Öffnungszeiten

Zu folgenden Zeiten kann die Bierbörse besucht werden: Freitag, 15 bis 24 Uhr, Samstag, 13 bis 24 Uhr und Sonntag, 13 bis 20 Uhr.