Gelsenkirchen: Bezirksregierung genehmigt Haushalt 2020

Gelsenkirchen. Die Bezirksregierung in Münster hat den Haushalt 2020 der Stadt Gelsenkirchen genehmigt. Kämmerin Welge und OB Baranowski sind zufrieden.

Die Stadt Gelsenkirchen hat eine gute Botschaft erreicht: Die Bezirksregierung Münster hat den für 2020 geplanten Haushalt und damit die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Gelsenkirchen genehmigt.

In einer Pressemitteilung der Stadt Gelsenkirchen äußert sich Kämmerin Karin Welge: „Ich bin stolz darauf, was wir im Laufe der vergangenen Jahre erreicht haben. Jeder Haushalt, der seit der Teilnahme am Stärkungspakt aufgestellt wurde, hat die Vorgaben des Stärkungspaktes erfüllt und wurde durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Und jeder dieser Haushalte war ein Meilenstein auf dem Weg zu einer gelungenen Haushaltssanierung, ein großer Erfolg für diese Stadt und für unser nachhaltiges Wirtschaften.“

Gelsenkirchens OB Baranowski zeigt sich zufrieden

Auch Oberbürgermeister Frank Baranowski freut sich: „Bei der Einbringung habe ich erklärt, dass dieser Haushalt Antworten auf die aktuellen Herausforderungen gibt und die Bezirksregierung ist dieser Einschätzung mit ihrer Genehmigung gefolgt. Wir führen damit etliche lange Linien fort und setzen inhaltlich einige neue Prioritäten. Ich denke da besonders an die großen Zukunftsfragen Sicherheit und Ordnung, Mobilität und Klima, Wohnen und Digitalisierung.“

Für Baranowski ist die Genehmigung aus Münster Lohn für die Beharrlichkeit und Entschlossenheit der Stadt, auch bei hartnäckigen Problemen nicht nachzulassen und nochmals neue Ansatzpunkte zu suchen. „Damit haben wir weiterhin die volle kommunale Handlungsfähigkeit und können die Zukunft unserer Stadt mit deutlicher Schwerpunktsetzung eigenständig gestalten“, so der OB, der aber auch mahnt, dass der Haushaltsausgleich kein Selbstläufer ist. „Es bedarf nach wie vor harter Anstrengungen und eines langen Atems.“

ÖPNV in Gelsenkirchen teurer als im Jahr 2019

Insgesamt kommen auf die Stadt im Jahr 2020 geplante Aufwendungen von rund 1,1 Milliarden Euro zu. Die Aufwandsseite des Haushalts ist nach Angaben der Stadt nach wie vor von den Transferaufwendungen geprägt, die mit knapp 500 Millionen Euro fast die Hälfte der Gesamtausgaben ausmachen. Hinzu kommt noch mit 92,5 Mio. Euro die Zahlung an den LWL, die über die Eingliederungshilfe insbesondere Menschen mit Behinderungen zugutekommt.

54 Millionen Euro lässt sich die Stadt Gelsenkirchen die Kindertagesbetreuung durch GeKita kosten, hinzukommen noch 50 Millionen (Transferaufwand) für den Bereich Kinder und Jugend. Der ÖPNV kostet die Stadt 2020 rund 21,5 Millionen Euro, also 2,2 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.