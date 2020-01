Gelsenkirchen: Bewährungsstrafe nach Schlag gegen Busfahrer

Für seinen Faustschlag gegen einen Busfahrer der Bogestra ist Semih S. vom Schöffengericht wegen einfacher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus.

Mit einbezogen in das Strafmaß wurde ein früheres Urteil gegen den Angeklagten wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Die Vorsitzende des Schöffengerichts Gelsenkirchen sprach von erheblichem Aggressionspotenzial des Angeklagten, der nach einer Bagatelle im Straßenverkehr anschließend ausgerastet sei.

Semih S. bedrohte Busfahrer in Gelsenkirchen mit einem Messer

Am 31. Juli 2018 war der 25-Jährige mit seinem Wagen unterwegs, als er einem Bus der Linie 383 in Höhe des Jahnplatzes ausweichen musste. Er fuhr schließlich dem Bus hinterher. An der nächsten Haltestelle stieg er aus und öffnete gewaltsam die Tür des dort haltenden Busses. Auf den Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie Semih S. ein Messer in der Hand hält und dem Fahrer einen Faustschlag versetzt.

Der Busfahrer, der heute seinen Beruf wegen psychischer Folgen des Angriffs nicht mehr ausüben kann, erlitt Prellungen an Brust-, Schädel- und Nasenbein. Das Gericht ging davon aus, dass der 25-Jährige zwar mit dem Messer gedroht habe, aber nicht zustechen wollte. Der Fahrer hatte ausgesagt, Todesängste ausgestanden zu haben.

Vorstrafen des Angeklagten überschatteten das Verfahren

Sein Geständnis und der vorherige Kokain-Missbrauch wertete das Gericht zu Gunsten des Angeklagten. Doch seine erbliche Aggressivität und die Folgen für den Fahrer sah es als besonders belastend bei der Strafzumessung.

Seine Vorstrafen, so meinte die Vorsitzende, überschatteten dieses Verfahren. So sind über ein Dutzend Eintragungen registriert, in denen Semih S. wegen extrem überhöhter Geschwindigkeit verurteilt worden ist. Strafbefehle erhielt er auch, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die besaß er auch nicht beim Vorfall am 31. Juli.

Angeklagter muss 1500 Euro Schmerzensgeld an Busfahrer zahlen

Die Bewährungszeit setzte das Gericht auf drei Jahre fest. Semih S. wird außerdem ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Zur Auflage machte das Gericht weiter die Teilnahme an einem Anti-Aggressionstraining. In den nächsten zwei Jahren darf der 25-Jährige keinen Führerschein beantragen.

In Raten von 50 Euro kann er die 1500 Euro Schmerzensgeld, die das Gericht festlegte, an den Busfahrer zahlen. Semih S. entschuldigte sich erneut, will ab Februar als Beifahrer beim Krankentransport arbeiten.