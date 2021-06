Gelsenkirchen: Betrunkener Mann bricht in eigene Wohnung ein

Ein stark betrunkener Mann aus Gelsenkirchen ist am Samstag, 5. Juni, in seine eigene Wohnung eingebrochen. Danach hat er Polizisten bedroht.

Gelsenkirchen-Resser Mark. Ein stark betrunkener Mann aus Gelsenkirchen ist in seine eigene Wohnung eingebrochen. Warum er trotzdem ins Gewahrsam kam.

Zu einem kuriosen Polizeieinsatz ist es am Samstag, 5. Juni, in Gelsenkirchen gekommen. Ein betrunkener Mann ist in eine Wohnung eingebrochen - es war seine eigene wie sich am Ende herausstellte. Trotzdem kam der Mann ins Gewahrsam.

Betrunkener Gelsenkirchen bedroht Polizisten und wird kurzerhand fixiert

Ein zeuge hatte am Samstag gegen 20.45 Uhr Alarm geschlagen, als er beobachtete, wie der Mann wie ein Mann das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Resser Mark eintrat und dann in der Wohnung verschwand. Weil sich der Mann weigerte, den eingesetzten Beamten die Tür aufzumachen, stiegen sie ebenfalls durchs Fenster.

Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann verhielt sich sofort aggressiv und drohte den Beamten. Sie fixierten ihn aus Eigensicherungsgründen und stellten anschließend fest, dass es sich bei ihm um den Wohnungsinhaber handelte. Da der Mann sich aber auch weiterhin nicht beruhigen wollte, brachten ihn die Beamten vorübergehend zur Ausnüchterung und Beruhigung ins Gewahrsam.

