Gelsenkirchen: Betrunkener kracht mit Auto gegen Betonkegel

Gelsenkirchen-Resser Mark. Alkohol und diabetischer Schock: An der A2 in Gelsenkirchen ist es zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Einen schweren Unfall unter erheblichen Alkoholeinfluss und mit einem hohen Schaden hat es auf der A2 in Gelsenkirchen gegeben.

Skoda-Fahrer (46) kracht gegen Betonblock in Gelsenkirchen – mit 1,9 Promille Alkohol

Der Rastplatz Resser Mark an der A2 in Gelsenkirchen. Hier geschah der schwere Unfall. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Ein Autofahrer aus Wetter ist dabei am Dienstag, 6. Juni, gegen 19.40 Uhr in Höhe des Rastplatzes „Resser Mark“ von der Fahrbahn abgekommen. Der 46-jährige Mann war in Richtung Hannover unterwegs, sein Skoda raste nach Angaben der Autobahnpolizei Münster über einen Grüngürtel und krachte anschließend gegen einen Betonkegel.

Der Autofahrer wurde bei dem harten Aufprall schwer verletzt. Der 46-Jährige war betrunken, ein Test ergab einen Promillewert von 1,9. Rettungskräfte diagnostizierten außerdem einen diabetischen Schock, also eine bedrohliche Unterzuckerung. Nach ersten Einschätzungen sei der starke Alkoholkonsum maßgeblich für den Unfall gewesen, Genaueres müssen nach Polizeiangaben die eingeleiteten Untersuchungen ergeben.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

