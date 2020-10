Gelsenkirchen: Betrunken mit Auto „Donuts“ gedreht – Unfall

Ein 18-Jähriger aus Essen hat in Gelsenkirchen einen Unfall gebaut. Er wollte wohl „Donuts“ mit seinem Golf GTI „drehen“, verlor dabei aber die Kontrolle.

Gelsenkirchen. Bei absichtlichen Schleuderfahrten auf einem Parkplatz in Gelsenkirchen hat ein 18-Jähriger aus Essen die Kontrolle über seinen Golf verloren.

20.000 Euro Sachschaden, und der Führerschein ist erst mal weg: Ein 18-Jähriger hat bei waghalsigen Schleuderfahrten mit seinem Auto auf einem Parkplatz an der Schwarzmühlenstraße in Gelsenkirchen einen Unfall verursacht. Wie sich herausstellte, war der junge Essener während der Fahrt wohl betrunken.

Zeugen hatten gegen 4.45 Uhr am Samstagmorgen (3. Oktober) die Polizei alarmiert: Sie hatten beobachtet, wie ein VW Golf GTI auf einem Parkplatzgelände im Stadtteil Rotthausen „Donuts drehte“. Dabei wird das Auto mit durchdrehenden Reifen bewusst ins Schleudern gebracht, sodass auf dem Asphalt kreisförmiger Reifenabrieb bleibt. Den Zeugenaussagen zufolge sei das Auto bei dieser Fahrt außer Kontrolle geraten und mit einem auf dem Parkplatz an der Schwarzmühlenstraße abgestellten Lkw samt Anhänger kollidiert, so die Polizei.

Beifahrer (20) aus Gelsenkirchen leicht im Gesicht verletzt

Die Polizei traf in der Nähe der Unfallstelle einen 18-Jährigen aus Essen an. Dieser sei „alkoholisiert“ gewesen und habe „eingeräumt, das Fahrzeug geführt zu haben“. Zeitgleich sei auch noch ein Gelsenkirchener (20) im Umfeld der Unfallstelle aufgefallen. Er habe schließlich eingeräumt, „Beifahrer beim Unfall gewesen zu sein“ und sei leicht im Gesicht verletzt gewesen.

Der Golf GTI des 18-Jährigen sei bei dem Unfall erheblich beschädigt worden, berichtete die Polizei am Samstag. Der Sachschaden werde auf 20.000 Euro geschätzt, hieß es.

18-Jähriger aus Essen durfte erst seit Juni alleine fahren

Weil er augenscheinlich betrunken war, wurde dem jungen Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt; erst seit Juni – gerade einmal vier Monate – durfte der 18-Jährige aus Essen ohne Begleitung fahren. (red)