Gelsenkirchen: Besuch im Zoom-Außengelände ohne Schnelltest

Gelsenkirchen. Für Besuche des reinen Außengeländes der Zoom Erlebniswelt genügt laut Betreiber eine Terminbuchung auch ohne aktuellen, negativen Schnelltest.

Bei der Zoom Erlebniswelt haben sich einige Besuchsregeln geändert. Aktuell sind die die Tierhäuser, das Tropenparadies in der Erlebniswelt Asien und das Dschungel Abenteuer in der Erlebniswelt Afrika geschlossen. Entsprechend der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist es laut Betreiber-Angaben somit aktuell nicht notwendig, am Einlass einen Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis vorzuzeigen.

Ab 1. April geht es mit Test auch in die Tierhäuser

Ab Donnerstag, 1. April, ist dann ein Zutritt zu diesen Tierhäusern gegen Vorlage eines tagesaktuellen Coronatests mit negativem Ergebnis möglich. Für das übrige Außengelände jedoch bleibt es dabei, dass die Vorlage eines solchen Tests nicht notwendig ist. Bis einschließlich Ostermontag, 5. April, sind nun Besuchstermine für den Zoom freigeschaltet. 2.500 Terminreservierungen werden pro Tag vergeben. Terminbuchung ist für alle Besucher notwendig, sie läuft über den Online-Shop des Zoom.