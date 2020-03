Donnerstagabend auf Burg Lüttinghoff und im Rittersaal erklang Live-Musik vor Publikum, die „Fine Art Jazz“-Reihe präsentierte das Pulsar Trio. Am Dienstag hat die Stadt Gelsenkirchen alle eigenen Kulturveranstaltungen abgesagt und private Veranstalter eingeladen, dies gleich zu tun. „Es ist etwas zwischen Bitten und Fordern, aber keine eindeutige Aussage“, so Bernd Zimmermann von Public Jazz. „Ohne rechtliche Grundlage können wir es uns einfach nicht leisten abzusagen, es würde uns schlicht ruinieren. Und wir kennen andere kleine Firmen, denen es ähnlich geht“.

Auch den neuen Pächter der Burg trieb Unsicherheit. „Ich habe heute Morgen noch mit der Stadtverwaltung telefoniert, die Antwort der Behörden war, Zusammenkünfte unter 100 Personen sind möglich“, sagte Gerard van Marm. Zimmermann, van Marm und die künstlerische Leiterin von „Fine Art Jazz“, Susanne Pohlen, zeigten in der prekären Situation Verantwortungsbewusstsein. Die Räumlichkeiten wurden desinfiziert, auch in der Pause, vor allem Handläufe der Treppen, Türklinken, die Theke. Ein Handdesinfektionsmittelspender am Einlass, überall Kärtchen, die das Händewaschen propagierten. „Außerdem musste jeder Besucher seine komplette Adresse hinterlassen, damit wir gegebenenfalls eine Infektionskette nachvollziehen können“, so Pohlen.

Trio spielt europäisch-orientalischen Jazz

Rund 35 Besucher waren nicht erschienen, das „Pulsar Trio“ aus Potsdam begann vor einem halbvollen Saal sein Programm „orientalische Vibes“. Dreh- und Angelpunkt dieses Terzetts ist natürlich Matyas Wolter mit seiner Sitar, das indische 18-saitige Melodieinstrument mit Ursprung in Persien. Wer jetzt aber einen Weltmusik-Sound oder Bollywood-Sequenzen im Sinn hat, sei eines Besseren belehrt. Mit Beate Wein am Piano (Keyboard) und Aaron Christ am Schlagzeug produzierten die drei Musiker lupenreinen, erstklassigen „europäischen“ Jazz mit dem Hauch von 1001-Nacht.

Wein mit wunderbar harmonischen Tastenläufen, Christ sanft, die Becken und Drums zuweilen nur mit den Fingerspitzen spielend, dann mit ordentlichem Beat groovige Stücke vorantreibend. Wolter verlieh dem Ganzen mit feinen Melodien eine filigrane Plastizität, wie es sonst keinem Instrument gelingt. „Das liegt an den Resonanzsaiten der Sitar, nennen wir sie, die zwölf kleinen Chorknaben“. Anders als bei der indischen Musik, stimmt er diese im Jazz chromatisch und bleibt damit im für hiesige Ohren gewohnten Tonspektrum, ohne den typischen Klang zu verlieren.

Festival und Tournee abgesagt

Die Besucher hatten einen träumerischen Abend im Bewusstsein, dass es wohl eines der letzten Konzerte für eine Weile gewesen sein wird. Für die Musiker ist dies schon trauriger, existenzbedrohender Fakt. „Wir hätten kommende Woche ein Jazz-Festival in Tunesien gehabt und anschließend eine Tournee in Nepal. Alles abgesagt“, informierte Christ. Auch die nächsten „Fine Art Jazz“-Konzerte am 21. März und 3. April werden nicht stattfinden. „Die internationalen Künstler verzichten von sich aus, weil sie sonst, ohne längere Quarantäne, nicht mehr in ihren Heimatländer Skandinavien und Österreich auftreten könnten“, so Zimmermann.