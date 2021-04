Gelsenkirchen: Besondere Ostereiersuche für Kinder im Süden

Mit einer besonderern Ostereiersuchaktion (Symbolbild) beglückt die Arbeiterwohlfahrt Kinder in Gelsenkirchen. Tüchtige Entdecker erwartet eine Überraschung. Die Eier sind in Schaufenstern und Schaukästen ansässiger Läden, Institutionen, Kindergärten und Grundschulen im Stadtteil Bulmke-Hüllen versteckt.

Ostereiersuchen trotz Corona? Im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen ist das in den Osterferien möglich. Mit dem Projekt „Quartierskümmerer bauen Brücken in Bulmke-Hüllen“ hat das Team des Stadtteilladens der Arbeiterwohlfahrt (Awo) eine coronakonforme Ostereiersuche organisiert.

Ostereier sind versteckt in Schaufenstern, Kindergärten und Schulen - Entdecker erhalten eine Überraschung

In den Schaufenstern und Schaukästen ansässiger Läden, Institutionen, Kindergärten und Grundschulen im Stadtteil Bulmke-Hüllen wurde eine ganze Reihe bunter Ostereier versteckt. Da die Kinder durch Corona schon lange Zeit nicht mehr an pädagogischen außerschulischen Angeboten teilnehmen konnten, soll diese besondere Ostereiersuche die Kinder in Bulmke-Hüllen wieder aktiv ansprechen. Als kleiner Ersatz für ausgefallene Feste und Feiern durch Corona.

Ostereiersuche in Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen läuft vom 6. bis zum 9. April

„Wir möchten trotzdem Ostern „feiern“ – kontaktlos, jeder für sich, – aber dennoch alle zusammen“, so die Projektmitarbeiterin Lena Gille. Die Kinder des Stadtteils können vom 6. bis zum 9. April von 12 bis 16 Uhr an die Tür des Awo-Stadtteilladens an der Wanner Straße 128 in Gelsenkirchen kommen und den Mitarbeiterinnen vor Ort erzählen, wo und wie viele Ostereier sie im Stadtteil gefunden haben. Jedes Kind erhält dafür eine Osterüberraschung. Dazu gibt es noch die Chance auf einen besonderen Preis.

Für Rückfragen und weitere Auskünfte steht Quartierskümmerin Lena Gille im Awo-Stadtteilladen Bulmke-Hüllen, 0172 587 0581, zur Verfügung.