Gelsenkirchen: Berufskolleg Königstraße lädt zur Online-Info

Das Gelsenkirchener Berufskolleg an der Königstraße lädt interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, 15. Dezember, zum Online-Infoabend.

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Berufskolleg an der Königstraße lädt am Mittwochabend, 15. Dezember, zu einer Online-Infokonferenz. Was die Schule anbietet.

Das Berufskolleg Königstraße lädt am Mittwoch, 15. Dezember, zu einem Online-Informationsabend für alle ein, die einen höheren Schulabschluss erlangen mögen. Schwerpunkte legt das Kolleg auf die Bereiche Ernährung und Versorgung, Körperpflege, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Wirtschaft und Verwaltung. Je nach Bedarf und Ambition können an der Königstraße 1 alle Abschlüsse vom Hauptschulabschluss nach Klasse 9 bis hin zur allgemeinen Hochschulreife, also dem Abitur, erreicht werden.

Berufs- und Schulabschlüsse möglich

Als höheren Abschluss im Sozialwesen bietet die Schule eine Ausbildung zu Sozialassistenten, im Bereich Heilerziehung, Kinderpflege, Erzieher beziehungsweise Erzieher und Heilerziehungspflege an. Auch wer noch nicht weiß. wohin der Weg ihn führen soll, kann sich bei dem Infoabend zuschalten. Auch individuelle Beratung kann vereinbart werden.

Die entsprechenden Links zu den Videokonferenzen, die um 17 Uhr und um 17.30 Uhr beginnen, setzt die Schule etwa eine Stunde vor dem Start auf die Homepage, die unter diesem Link bkkoe.de zu finden ist.

