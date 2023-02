Gelsenkirchen: Berufskolleg Königstraße lädt Praktiker ein

Gelsenkirchen. Das Berufskolleg Königstraße intensiviert die Zusammenarbeit mit der IHK und Partnerschaften mit der Wirtschaft. Das ist der Stand der Dinge.

Das Berufskolleg Königstraße intensiviert die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Praktikern. Die Debeka-Versicherungen in Gelsenkirchen ist nun offizieller Kooperationspartner im Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“ der IHK Nord Westfalen. Vertreter des Berufskollegs und des Unternehmens schlossen eine entsprechende Vereinbarung. Insgesamt ist dies die 46. Kooperation des IHK-Projektes in Gelsenkirchen. Hauptziel ist es, Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung sowie die Unternehmen bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu unterstützen.

Ausbildungsbotschafter gehen in die Schulklassen

Im IHK-Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“ führen Mitarbeitende der Debeka mit den Schülerinnen und Schülern Bewerbungstrainings durch und unterstützen bei der Erstellung von Bewerbungsmappen. Auszubildende der Gesellschaft gehen als Ausbildungsbotschafter in die Schulklassen und informieren über ihre Berufe. Für Schulleiter Gorden Skorzik ist die Kooperation „ein weiterer Meilenstein, die Tür für junge Menschen zu öffnen, die sich orientieren und eine erfolgreiche berufliche Perspektive entwickeln wollen.“

Einblicke in die Praxis der Immobilienmakler bietet ein Immobilientag am Mittwoch, 8. Februar, an der Königsstraße 1 im Berufskolleg. Die 100 Auszubildenden der Immobilienklassen können dabei an einem Workshop zur Arbeit mit einer Maklersoftware und einem Immobilienportal Teilnehmen. Zudem leiten Immobilienexperten des Rings Deutscher Makler ein Verkaufstraining, stellen den Fachverband und die Arbeit der Mitglieder vor.

Schulen und Unternehmen, die am Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“ interessiert sind, können sich über Eva Hild, Telefon 0209 388-539, bei der IHK der Emscher-Lippe-Region darüber informieren.

