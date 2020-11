Gelsenkirchen. Wenn der Impfstoff gegen Covid-19 kommt, ist Gelsenkirchen vorbereitet, verspricht Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff. Was bereits läuft.

Bundesgesundheitsminister Spahn hält erste Impfungen gegen Covid-19 in Deutschland bereits im Dezember für möglich. In Gelsenkirchen gibt es auch bereits eine Arbeitsgruppe, die sich damit befasst und darauf vorbereitet, erklärt Luidger Wolterhoff, stellvertretender Leiter des Krisenstabes und Gesundheitsdezernent in Gelsenkirchen .

Vertreter von Feuerwehr, Gesundheitsamt und der kassenärztlichen Vereinigung gehören zur Arbeitsgruppe, die sich am Dienstag (24. 11.) das nächste Mal treffen wird. „Wenn der Impfstoff kommt, werden wir auch impfen können“, ist Wolterhoff zuversichtlich.

Die Vorschläge zum grundsätzlichen geordneten Vorgehen beziehungsweise zur Impf-Reihenfolge werden vom Bund und Land kommen. Erste konkrete Szenarien können in einer für Montag, 23. November, angesetzten Telefonkonferenz mit dem Land besprochen werden. „Die Prioritäten sind ja grundsätzlich bekannt, Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal stehen vorn. Wir müssen in zwei Stufen denken“, so Wolterhoff.

Es gibt bereits auch Überlegungen zu einem Impfzentrum, aber „gerade für Pflegeeinrichtungen braucht es natürlich mobile Teams. Es ist nicht vorstellbar, dass Pflegebedürftige in ein Impfzentrum gebracht werden müssen.“ Diese mobilen Teams müssten allerdings anders aufgestellt sein als die mobilen Testteams . „Ein Impfteam muss unter ärztlicher Leitung stehen, das Impfen können nicht medizinische Mitarbeiter übernehmen, das ist bei jeder Impfung so“, erklärt der Dezernent die besonderen Ansprüche.