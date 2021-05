Gelsenkirchen: Berauschter Metalldieb von Polizei gefasst

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Dank aufmerksamer Zeugen hat die Gelsenkirchener Polizei einen Altmetalldieb fassen können. Der 40-Jährige stand unter Drogeneinfluss.

Ein berauschter Dieb ist am Montag, 17. Mai von der Polizei Gelsenkirchen gefasst worden. Aufmerksame Zeugen brachten die Einsatzkräfte auf die richtige Spur.

Metalldieb wird von Hausmeister angesprochen und flüchtet mit einem Auto

Wegen des Diebstahls von Altmetall waren Polizeibeamte am Montag an die Kurt-Schumacher-Straße gerufen worden. An einer Lagerhalle auf einem Firmengelände hatte ein 60-jähriger Hausmeister gegen 8.10 Uhr einen Mann an einem Auto bemerkt, in dessen Kofferraum Altmetall lag. Darauf angesprochen, setzte sich der Unbekannte in sein Auto und fuhr davon.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Ein 56 Jahre alter Zeuge bekam die Situation mit und notierte sich das Kennzeichen des Autos. Die alarmierten Beamten konnten so den Halter des Fahrzeugs und daraufhin auch den gesuchten Mann ausfindig machen. Ein Drogenvortest verlief bei ihm positiv. Der 40-Jährige ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen